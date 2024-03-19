張鎬濂《超星團》落敗後台爆喊　鋪路闖影壇求突破

23歲的洪欣兒子張鎬濂憑參加《亞洲超星團》，成功在港打響知名度，更吸納了一班鐵粉，日前接受電台訪問獲大班支持者於門外苦候支持。對於花上8個月時間受訓、比賽至最終未能成團，鎬濂自言非常失望，更自爆宣布賽果落台後，自己喊到：「雙眼通紅兼甩晒假睫毛」，不過卻補充：「咁我真係賺咗好多經驗，而且識咗班志同道合嘅朋友，加上喺香港多咗好多曝光機會，嚟緊希望可以喺香港發展啦！」

對於外界質疑今次賽果不公，鎬濂未作正面回應，但透露：「完咗比賽我好唔開心，咁樣講好似中二病，但啱啱完騷嗰幾日，每到晚上真係折磨，自己會諗好多嘢。我心底裏好渴望成團出道，因為受年齡所限，應該係自己最後一次以唱跳出道嘅機會嘞，後浪已經追緊上嚟。當宣布到季軍冼靖鋒，我就不斷盤算，我會唔會冇機會呢？最唔想係辜負粉絲們，佢哋為我付出嘅心血，絕對不能少覷！」

據悉，今次粉絲投票給自己支持的練習生，少點財力都不行，例如鎬濂當晚獲超過一百萬票，支持者所花的「追星費」，動輒約3萬美元（約24萬港元），難怪他坦言：「我有諗過叫佢哋唔好再投嘞，大家生活都唔容易，好心痛佢哋為我嘅付出，嗰晚我開Live好多人喊住咁叫我加油。（覺得自己輸啲乜？）我覺得總決賽自己嘅表現，係咁多個回合表現得最滿意嘅，所以差啲咩好難講，只係想同粉絲講，冇你哋就冇今日嘅張鎬濂！」

作為星二代表面看似風光，但鎬濂過去5年，其實經歷過多次事業滑鐵盧，出道機會看似接近，但每每就只差那一點點：「好似2019年我入咗『新風暴』，但成團後冇工作，參加公司樂華娛樂嘅選秀節目，又遇正嗰排嚴打呢類節目，個騷到依家都冇出過街！我再入過男團BOYHOOD，但當時讀緊書，唔可以成日請假受訓，結果團員人數最終作出調整，由8人變6個，我變相被淘汰，但真係點諗都冇諗過再會遇上今次！」

鎬濂目前身在台北旅行散心，臨飛前數天他則留港「鋪路」，想轉戰影視的他，先後現身影視娛樂博覽會，以及導演會春茗「識人」：「我從未試過拍港產片，好想試吓。（想演啲乜角色？）唔想同本身太類似囉，想突破及演啲反性格嘅。其實咩工作都會試吓，最緊要提升自己實力，同埋學多啲嘢。」上海戲劇學院出身的他，內地社交帳號擁超過122萬關注，雖未成功成團，但絕對前途無限。