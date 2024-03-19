午餐新選擇　方便搵食

每逢午餐時段，各區打工仔就要搶先搵食，去遲咗有排等。同區返工，最怕餐餐菜式重複又重複。幸好餐廳不時推出新菜單，為食客帶來新意，亦方便大家在有限時間內搵食。

彈性配搭

食午餐，很多時都是固定套餐，中環一間巴西日系餐廳逢星期一至五推出全新彈性午餐配搭，除主菜外，客人可加優惠價錢任食所有前菜、享用甜品或特飲，前菜有麻醬蕎麥麵、茄子味噌釉和漬物沙律等選擇，主菜有素食烏冬、海鮮烏冬、巴西風格的慢煮白魚配飯、香燒春雞、牛柳串燒或燒牛肉眼丼飯等，選擇都相當多，客人可按個人喜好選擇午餐配搭，相當靈活。另外，餐廳於4月開始推出春季早午餐，到時會有巴西式海鮮煮飯、慢烤豬肋骨等主菜。至於3月26日至31日則有7道菜Art Week Chef Menu嘗味菜單，有得食有得玩。

大啖Tapas

西班牙Tapas小巧多款式，最啱和其他人分享。灣仔一間西班牙吧及小食吧早前推出新Tapas商務午市套餐，客人可自選兩款開胃小食Tapas，包括伊比利亞黑毛豬香腸、特魯埃爾省白毛豬火腿、炸丸子、馬德里魷魚三文治、西班牙蛋餅及松露羊奶芝士外，也有Rusa薯仔沙律、Padrón西班牙小青椒及牛油生菜沙律等輕盈之選，主菜有墨汁西班牙海鮮飯、乳鴿燴飯、傳統西班牙海鮮麵或菠菜海鮮飯，最後以Churros油條或自家製的Cappuccino作結，讓大家來個輕鬆午餐。

飲茶食點心

人夠多的話，浩浩蕩蕩去飲茶都唔錯。佐敦一間米芝蓮一星中菜廳早推出多款新手工點心，斑蘭流沙包清香軟綿，香麻叉燒酥外脆內軟，另外有脆皮金粟墨魚餅、鮮蝦百花紫菜卷、杏香百花帶子窩貼、甜粟海皇風車餃、紅豆椰汁糕和七味鮮魷等，星期一至五（公眾假期除外）更可用優惠價享用。同時間，餐廳為慶祝蟬聯米芝蓮一星，特別推出8道菜米芝蓮星級盛宴，讓大家隨時重溫箇中滋味。

台式美食

講到多野揀，有咩好得過自助餐，金鐘一間五星級酒店大堂酒廊於3月逢星期一至六推出台式美饌自助午餐，惹味台式酸辣羹、煎餃、涼拌皮蛋豆腐作前菜，緊接可享用三杯雞、炸花枝、椒鹽塔香蚵仔煎和櫻花蝦炒高麗菜，最後來碗台式牛肉麵、葱油拌麵或滷肉飯就最滿足。

高質創意菜

日日出街午餐，長期來講成本好高，有時都要精打細算。尖沙咀一間精緻餐廳近日推出優惠價的午市套餐，頭盤有北海道帆立貝配蜜柑及枝豆、煙熏穴子配山羊芝士及紅菜頭、和牛他他配魚子醬及海苔米子。主菜7選1，有分量十足的終極豪華和牛漢堡包、托斯卡納炆牛腩和鳥燒拼盤夢王卵丼飯等選擇，甜品是意大利松子吉士批。此外，日本大隈啓史主廚和本地主廚Manson聯手打造新菜單，有日本地道串燒和珍寶八品盛宴，配全新創作的雞尾酒或無酒精雞尾酒，風味更佳。