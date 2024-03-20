是日春分　靠飲食調養陰陽平衡

今日是春分，也是廿四節氣中的第四個節氣，古時以立春至立夏期間為春季，春分正當春季三個月之中，平分了春季，故稱「春分」。它也是一年中陰陽平衡、晝夜平分、寒溫各半的時期，因此養生應注意保持人體的陰陽平衡狀態。

飲食宜甘少酸

唐代醫藥學家孫思邈在《千金要方》中寫道：「當春之時，食宜省酸增甘，以養脾氣。」因此，春天應少吃酸味食物，多吃甘平補脾之食物，如瘦肉、大棗、山藥、菠菜等，至於羊肉、海魚、蝦等酸性食物則要少吃。此外，「春夏養陽，秋冬養陰」，大家也可進食一些辛辣、有升發作用的食物，如葱、蒜、韭、芥等。這些食物能升發陽氣，順應春夏養陽。同時春分前後肝氣旺，空氣濕度也較高，容易損傷脾胃，導致消化不良、腹脹等症狀，故可吃些健脾祛濕的食物，如薏米、赤小豆等。

吃維他命B防「春睏」

春分時節，氣溫回暖，這樣的天氣也特別容易讓人感到困倦、無精打采、昏昏欲睡，這種狀態也被稱作「春睏」。除了應該規律作息，早睡早起，多加鍛煉之外，還可多吃富含維他命B的食物，如大豆、花生、火腿、黑米、菠菜、芝士等。

適當戶外運動

春分時節，萬物生長，陽氣升發，最好經常到戶外活動，例如到公園、郊外等地踏青遊玩，或者散步、慢跑、太極拳、八段錦等運動，能使人體氣血暢通，促進吐故納新，強身健體。呼吸新鮮空氣也有利肝氣疏洩，能起到養肝護肝之作用。