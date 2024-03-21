陳淑芬搞生日派對　大賣關子：今晚星光熠熠

入行50年的資深製作人陳淑芬，今晚在尖沙咀搞生日派對，邀請400多名來賓出席，當中專程由台灣、內地和新加坡來港的好友也佔了十多席。壽星婆一身紅噹噹，戴上紅眼鏡，笑容滿面，笑稱原本還有更多朋友想邀請，但好多人因外遊未能出席，她表示來到古來稀之年，今年將會是人生最後一次大搞生日會，往後生日只會相約小部分好友食飯低調慶祝，「今日除了是生日會也是答謝會，今年係我入行50年，好多朋友都幫過我，有啲20幾年無聯絡嘅，一請就來，亦有啲入行就認識嘅朋友。」她說明天正日生日會到澳門出席《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，順便跟好友相聚，而生日願望是希望世界和平、身體健康和日日開心。

提到今晚的節目，陳淑芬就表示自己也是略知一二，但就透露來賓中有近期城中熱話人物，當中亦有不少歌手，笑言壽宴似足迷你演唱會。她有表示今晚派對由杜自持做音樂監製，現場朋友有興趣可以自由上台唱歌，但自己就不會唱。至於來賓名單，她就大賣關子稱：「總之今晚星光熠熠，有啲朋友知道歌手來好開心，今晚請來賓唔易，排位都唔易，係幾大挑戰。」續言今晚派對籌備了幾個月，由於這幾天同時要舉行展覽和演唱會，故相當大挑戰。