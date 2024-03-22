身價2.5億港元！Arcadia Droptail舉世無雙

勞斯萊斯（Rolls-Royce）的Coachbuild專屬定制Droptail系列全球僅限量生產4輛，每輛都是按客戶獨特的品味及要求，打造出舉世無雙的珍品，造價更是高達2,500萬鎊（未連稅折約2.5億港元）。繼去年的La Rose Noire Droptail和Amethyst Droptail之後，現輪到系列第3款作品Arcadia Droptail登場。廠方今次透過至簡純粹設計，同時蘊藏精妙藝術細節，營造像古希臘神話中「人間天堂」Arcadia般的優雅風格，再次為車迷帶來驚喜。

度身訂造 匠心獨運

全新Arcadia Droptail是Coachbuild專屬車身定制部門受一位對建築和設計情有獨鍾的客戶委託而打造。全車由內至外都充滿別具匠心的細節，車身金屬飾件如面罩的外框、彎折的格柵頁片及腳下經高精度鑽石銑削的22吋合金輪圈等，採用廠方舉世聞名的鏡面拋光工藝。其白色與銀色配搭的雙色車身，更是Coachbuild團隊特別開發，當中白色車漆並不是一般純白色，而是融入鋁和玻璃微粒，在光線照射下能產生閃爍的光澤感，仔細觀察還會呈現出深淺交錯效果。至於頭冚和車身下部碳纖元件，以攙入更大顆粒鋁粉的銀色車漆覆蓋，無論色調和光澤反射度都形成鮮明對比，若從側面觀察更會帶來微微「抬升」的輕盈與動感。

<小題> 木質飾板 精緻鋪陳

另一焦點是由車尾甲板，到車廂內的錶板、懸臂式中央扶手、內門板及環繞着兩座椅的獨有弧形披肩飾板，皆採用高密度的Santos直紋木，耗上8,000小時精緻鋪陳。其中與內門木飾板無縫對接的弧形披肩飾板，看似由兩塊木飾板以55度角對稱鋪設而成，但實際上整幅作品由40塊木飾片組成，堪稱是勞斯萊斯史上面積最大的連續木質飾板。工程師還借鑑F1一級方程式賽車所採用的碳纖維層疊技術，特別為儀錶板、懸臂式中央扶手、內門板開發出一種具有十足剛性、堅硬無比的全新底座，確保車輛在極限動態情況下，複雜的曲面木質部件都能保持足夠穩定性。而真皮內飾特別採用了兩種以委託客戶的名字來命名的Bespoke高級定制白色及棕褐色皮革配搭，正好與白色車身及車內木飾互相呼應。

時計工藝 引人入勝

講到車上最引人入勝的工藝細節，非Bespoke高級定制時計莫屬。它鑲嵌於錶台上以原始金屬製成、具有119個精美幾何璣鏤圖案刻面，同時採用勞斯萊斯有史以來最為複雜的錶盤工藝製造，單是組裝過程就歷時5個月，此前的開發過程更超過2年。精心設計的錶盤配備兼具部分拋光與部分拉絲工藝的指針及12個時標，每個部件厚度僅0.1毫米。專家們透過放大100倍率的鏡頭，對每個時標進行手工繪製，分鐘刻度非採用鐘錶製造常見的陽極氧化工藝，而是採用陶瓷塗層處理，以提升長期穩定性和美觀性；而微小面積的塗層經過雷射蝕刻，露出其下的鋁質鏡面。Bespoke高級定制「雙R」字樣，由實心不銹鋼坯料單獨加工而成，並於手工拋光後進行組裝。