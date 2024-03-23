林芊瑩「執三攤」　愛犬飛撲定終身

今年勇闖樂壇的新人林芊瑩（Irene）與俄羅斯總統普京一樣情迷秋田犬，飼養的5歲秋田犬「栗子」體型龐大，目測有60多磅，站起時身高達1米50，而且力大無窮，但性格溫馴又熱情，尤其一對三角眼及治愈系笑容最討人喜歡。Irene冧爆表示：「佢好乖，唔吠嘅，不過鍾意男仔多過女仔。」未知受訪當日是太早起床還是嫌拍照時間太長，「栗子」一度擺出厭世臉，接受零食「賄賂」後才願意表演High Five、趴低及坐定定，Irene說：「其實我冇訓練過佢，可能係上手主人教過。」

爭寵咬比熊犬

Irene指「栗子」的身世很可憐：「佢唔係買番嚟嘅，係第一位主人因為要移民去日本，就將佢轉送畀我媽咪嘅朋友，點知佢又同新主人屋企隻狗相處唔到，阿媽知道就接佢返嚟住。不過佢同屋企隻比熊犬『毛B』爭寵，相處咗兩年都Friend唔到，比熊曾經咬過「栗子」，所以唔會將佢哋放埋同一個空間。」她坦言受「一屋不能藏二犬」困擾，但絕不會棄養「栗子」。

與「栗子」相處了兩年，Irene最難忘是首次見面，當日她感染新冠病毒未愈，熱情的「栗子」卻一見到她就飛撲埋身送抱，她說：「第一次見咁大隻狗真係有啲驚㗎，但佢啲眼神同成個Look好善良，知佢唔係襲擊我，嗰刻有同佢注定終身嘅感覺。」她笑言愛犬是「街坊男神」，每次放狗都有途人要求集郵，卻沒有人要求跟她合照：「可能我唔夠吸引啦，哈哈哈！」