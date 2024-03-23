麥明詩盆菜婚宴盛況曝光　即場催盛勁為勤力造人

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師男友盛勁為（Keith），今年1月底公布婚訊。有指2人親友眾多，婚禮將分3日舉行，分別在圍村、吉列島遊艇會、五星酒店進行。今早（23日），一對新人已準備就緒為婚禮第一擊做足準備。

傍晚時分，2人在元朗盛氏圍村舉行盆菜宴，宴請親戚朋友連開逾40圍。一對新人襯到絕現身場地，麥明詩身穿紅色旗袍現身，貼身剪栽將優美身段呈現，加上手上的金器，極具氣派。2人在一眾賓客的歡呼聲下出場接受祝賀。2人開席時向賓客敬酒，麥明詩主動介紹在鄉公所外的巨型對聯，當中寫着「勁風吹動愛之丹」，麥明詩笑言：「真係好勁，好謝盛勁為爸爸幫佢改咗個咁勁啲名。」麥明詩又感謝能加入圍村大家庭，主動催促老公勤力「造人」希望能延續下一代，盛敬為笑問老婆想生仔還是女？明詩笑說：「仔女都好。」而新娘哥盛勁為身穿傳統款色外套上場，開心表示：「多謝大家，今日我同麥明詩真係好開心。」更即席獻唱一曲《每天愛你多一些》冧太太，麥明詩甜在心。

另外，藝人李隆基擔任壓軸嘉賓，現場獻唱多首歌曲，包括《愛是這樣甜》為婚宴掀起高潮，最後更encore唱出《一顆不變的心》。期間「皇上」李隆基更宣佈聖旨，祝兩位新人白頭到老，3年抱5，5年抱8，百子添孫。李隆基又與麥明詩奶奶跳舞，相當盡興。