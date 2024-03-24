【心理測驗】你覺得哪個女孩是假千金？

一生中，誰才能陪伴你最久呢？答案就是你自己，幾乎每日每夜你都需要與自己作伴，因此最需要摸清看透的人其實也是自己。但你能完全了解你自己嗎？如果還有猶豫，就快來試試以下的趣味心理測驗，只需要判斷誰是假千金，就能揭曉你的內心性格。

【問題】

你覺得哪個女孩是假千金？

【答案分析】

A.你擁有堅強的意志，不依賴他人，給人獨來獨往的感覺。你有旺盛的好奇心，是個過着理性生活的現代人。驟眼看，你是個不好相處的人，但是一旦跟你交談後，便會發現你不一樣的地方。

B.你脾氣好、擅長溝通，雖然朋友不多但都很要好。你內心常常忍受別人看不到的壓力， 但這也是你的動力，你擁有強烈的自我認同感，不會被他人玩弄或控制，也會利用自己的力量與努力達成願望。

C.你的思維有時讓人難以捉摸，沒有邏輯可尋，也不知道你在想些甚麼，天馬行空的幻想對你來說是家常便飯。不過你對美的東西很有研究，無論你在男性或女性團體都大受歡迎，你外表上看來也許很冷靜，但實際上卻很熱情，能夠知道你真實個性的人，才能夠跟你天長地久地交往。

D.你重義氣，信任朋友，且好奇心強，但有時處事衝動，而且你嚴謹的態度會讓人感覺無法輕鬆地與你對談，甚至因此而對你敬而遠之。但你其實是個相當溫柔，除非是與你相當親近的人，否則會無法注意到你的優點 。

E.你有着條理分明的頭腦，凡事都會有完善計劃， 雖然不見得是領袖型人物，但卻有着領導者風采，而且你有着毫無壓力的隨和氣質，天生的管理人才。