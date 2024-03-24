鮮娛糧｜糖妹童顏不再？36歲「小富婆」回復單身

擁有一張不老童顏，樣子總像她名字一樣甜美的糖妹（黃山怡），今年其實已36歲，不過憑其嬌小身材與年輕打扮，她跟她的少女長相零違和感。不過近日她上載了她新唱歌曲《緊急聯絡人》的短片，其歌聲一如既往般悅耳，但網民卻十分驚訝，她竟像「一夜長大」洗脫少女味，打扮變得成熟，更有女人味，這個轉變其實可能更合乎她的年紀與身份。

事關糖妹其實投資黃金有道，據聞她已是圈中隱世小富婆，加上她在去年10月已透露，她跟在日本經商的男友分了手，如今回復單身，故各位想奪糖妹芳心的朋友，真是機會來了。

曾在80年代，紅極一時的混血女神柏安妮，當年一出道拍電影，其美貌已驚為天人，其幕前拍檔要非哥哥（張國榮）或周星馳，便是張學友、譚詠麟或周潤發，幾乎位位皆巨星，加上她演而優則唱，星途本就無可限量。不過她在1993年拍罷《記得香蕉成熟時》後，卻選擇退出娛樂圈，跟圈外老公結婚並誕下兩女，主力照顧家庭及發展個人事業甚少露面。

不過近日有網民分享影片，讓柏安妮近貌曝光，現年58歲的她樣子變化甚大，連網民也幾乎認不出是她，令人驚嘆歲月催人；不過大家不用難過，因為在她身旁的大兒女許恩怡（Natalie），已完全繼承媽媽顏值，她更已出道拍過電影，也在古巨基與Edan（呂爵安）及與MC張天賦合唱的MV，還有Ian（陳卓賢）MV當過女主角，相信她的星途，也跟她媽媽當年一樣，一定是無可限量。