中年好聲音2︱冠軍古淖文自爆唞唔到氣　譚輝智謙稱唔係大熱

無綫選秀節目《中年好聲音2》昨晚（24日）圓滿落幕，勇奪冠軍的古淖文一度哭成淚人，手持巨型獎座及約48萬港元的金咪表現相當激動。據知，大部份參賽者已被無綫羅致旗下，正式動筆簽下經理人合約。

完騷後3強齊齊受訪。對於自己最終獲得99分脫穎而出，古淖文坦言：「睇完分數真係有唞唔到氣嘅感覺，估都估唔到。（今晚好多人嚟捧你場？）朋友咋，我唔想父母舟車勞頓，同埋我都照顧唔到佢哋，寧願佢哋喺屋企舒舒服服睇電視。（覺得自己今晚發揮得好好？）最尾嗰隻歌我唱得好爽，好興奮同埋腎上腺飆升。」

亞軍譚輝智獲富爸爸及太太現身支持。昨晚被形容「㨂錯歌」，結果大熱飲恨，他卻大方回應：「我一直都唔覺得自己係大熱，開始比賽嘅時候我睇好顏米羔，經過了解覺得古淖文好有巨星風範。揀《記憶棉》嚟參賽一定係錯嘅，但我任性想唱自己鍾意嘅歌。（你首《屈到病》練咗幾耐？）可以話係參賽以來最耐嘅一首歌。（你知唔知頭先你唱跳，已經畀網民放咗上網？）返去睇吓先，跳舞嘅嘢偶爾一次啦，都好睇當時個Mood。（好多網民鍾意你。）我都要去理解吓，因為自己從來唔係一個受歡迎嘅人。」古淖文及顏米羔聞言封輝智為「中2舞台王者」，相當搞笑。

至於日後發展，3人表示隨遇而安。問到顏米羔是否滿意成績，他謂：「梗係滿意啦，唱得爽，唱到就得。（最唔滿意係邊part？）開場嘅時候，因為狀態仲好緊張。」