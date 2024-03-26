安妮希芙威雜誌受訪自爆曾經歷小產傷痛

現年41歲美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）與Adam Shulman育有兩子，不過最近她接受雜誌《Vanity Fair》訪問時就自爆大仔出世前曾懷孕，但最終不幸小產。

經歷小產傷痛的安妮於訪問中講當時的情況，她透露於2012年與老公結婚後3年才懷孕，可惜最終小產。她表示最諷刺就是該舞台劇的劇情是講她生育：「第一次懷孕失敗，（小產後）我當時正演舞台劇，我每晚都要在台上分娩。」安妮指一直將小產一事保持秘密，只向到後台探班的朋友透露：「我要在舞台上假裝一切沒事。」

除了自爆曾小產之外，安妮亦於雜誌的訪問中答謝當年扶她一把的導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan），她表示2011年獲邀請擔任《奧斯卡金像獎》主持後被網民圍攻批評她於頒獎禮上的表現差令人討厭，而幾年後到她獲《奧斯卡》最佳女配角後「憎恨之聲」仍然不斷，最後搞到沒有電影公司敢冒險給她角色，直至基斯杜化洛倫的出現：「我有一個天使叫基斯杜化洛倫，他不理會一切並給我其中一個我最美麗的角色。」安妮所指的正是2014年的《星際啟示錄》（Interstellar），除了《星》之外，他們亦於《蝙蝠俠-夜神起義》（The Dark Knight Rises）中合作。