鮮娛糧｜李亞男爆祖藍私隱？女兒竟話爸爸好「短」

王祖藍和李亞男是圈中出名的「長短腳之戀」，當年祖藍在幕前向李亞男求婚一幕，大家一定印象深刻。轉眼他們已成為兩女的父母，也經常在社交平台，分享一家的日常。

最近由麥美恩（Mayanne）夥拍曾展望所主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，在28日邀請到兩位同樣來自溫哥華兼華姐冠軍岑麗香和李亞男，大談丈夫和子女。俗語說「三個女人一個墟」，還要說老公子女，大家自必談得眉飛色舞，不過節目中最意外的爆點，竟然是李亞男大爆，在她大女兒王天韻（Gabby）心目中，原來媽媽李亞男是高，所以Gabby便經常指爸爸王祖藍好「短」，幸好媽媽李亞男聽到後立即糾正跟Gabby說：「不是，不要這樣說，爸爸只是矮」，原來只是用錯了字詞，不過Mayanne聽到之後，也笑到臉都紅了。

前TVB小生陳浩民和內地模特兒太太蔣麗莎，在2011年奉子成婚，至今已育有4名子女，一家六口生活幸福美滿。

日前蔣麗莎在社交網上大晒外出旅遊的美照，當然有不少是穿泳衣，雖然只是一件頭，但仍然難掩蓋她體態完美的身材，其中一張照片，見到蔣麗莎穿着黑色鏤空單肩一件頭泳衣，腰腹盡現眼前，不少網民看到後都留言大問：「為何生了4個，腰間零贅肉，而且一點妊娠紋也沒有」，更有人表示：「蔣麗莎那麼好身材，又是個好女人，陳浩民應該知足」。