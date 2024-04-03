譚俊彥黃宗澤抗結業潮　餐廳出招留客

經濟不景，香港餐廳近期爆結業潮，視后林夏薇（薇薇）、視帝譚俊彥（Shaun）及黃宗澤（Bosco）的餐廳都面對重重困境，難得3人都積極面對，薇薇守業之餘，更繼續揼錢大搞鑽石生意！Shaun與Bosco則分別以「不設時限」、「六折優惠」來留客，舉步維艱，都堅持到底！

香港人北上消費成風，尤其長假期更會出現大量離港人潮，令香港經濟大受打擊，飲食業更成重災區，業界人士估計過去一個月全港有多達300間餐廳倒閉，不少老牌餐廳都難逃劫數，情況相當險峻！

圈中不少藝人都有投資開餐廳，林夏薇更是當中佼佼者，擁逾10間點心食肆，對於今次風潮，她亦無奈表示：「市道真係唔係太好，影響一定有。大家都係繼續撐住，不過，有危自有機，一直都會因應市場環境去調節，之前疫情都作出過調整，例如做多啲外賣生意咁，依家十幾間食店都如常運作，會盡量做，亦好感恩一直得到街坊支持，今年都會守業為主。（有冇乜嘢奇招留客？）奇招就冇乜，繼續用心去做，保持質素。」

雖然經濟不景，但向來喜歡接受挑戰的薇薇，竟仍有創業大計，正努力籌備搞鑽石生意，還不怕捱貴租在港開實體店，她謂：「5月前會做好網站，6月除咗香港，仲會喺內地、新加坡同印尼開實體店。」演藝、商界兩兼顧，果真是女鐵人，一點都不簡單，她亦笑言：「為咗達成夢想，都幾攰，不過可以學多啲嘢係好事。」

「營運到落去都叫做贏！」

除了薇薇之外，Shaun與Bosco都分別有經營西餐廳，去年8月，Shaun更逆市豪擲7位數字擴充餐廳，由九龍搬到港島區2千呎地舖，月租20多萬，他指今個復活節假期，生意確實淡了不少，但他沒有氣餒，反而努力調節心情：「我覺得依家喺香港做生意要改變以前嘅一啲習慣，以前大家都會覺得假期係最忙，依家反而變成淡靜咗，咁最大好處就係可以畀我哋啲伙記鬆一鬆，因為搬到灣仔之後一直有好多喺附近返工嘅朋友嚟支持，平日都幾忙。（有冇諗一啲方法招客？）我哋一直都堅持餐廳嘅服務質素，同埋唔想客人食得急趕，所以我哋不設時限，等客人可以輕輕鬆鬆咁同屋企人或者朋友傾吓偈，仲有當然係食物質素，做得好，啲朋友會繼續介紹朋友嚟食，一路支持我哋，其實依家呢個時勢營運到落去都叫做贏㗎喇，托賴依家生意尚算穩定。」

至於Bosco在之前疫情期間為餐廳裝修，去年4月再度開張，更安排了2部名貴跑車為餐廳造勢，對於長假期北上消費風潮，他表示：「我哋還好，係少咗啲生意，始終多咗人出咗去玩。」他直言平時生意都可以，由於今年正值餐廳開業6周年，更特別推出6折優惠，希望以「平、靚、正」留住客人！除此之外，他亦很注重餐廳的服務質素，務求令客人食得暢快及開心，生意就能長做長有。