關禮傑女兒關楓馨婚訊變「分」訊　直認冇拍拖

關禮傑女兒關楓馨被喻為「最索星二代」，2021年參加港姐落選後參演過不少劇集及綜藝節目。關楓馨上月底突然在社交網開心Share婚照，即引來婚訊傳聞，網民都以為出道2年多的她要結婚，擔心她就此息影。她昨日（2日）終在社交網回應，更暗認已跟曾被拍到當眾激吻的舞蹈員Tommy（劉興健）分手。

她留言表示：「我知道大家最近喜事連連，但係唔好再嚇親我daddy mummy啦！佢哋心諗……拖都冇得拍仲可以同邊個結婚呀？恭喜我有一個咁好嘅團隊，同我影咗輯咁靚嘅相就真，靚相陸續有嚟。」暗指自己已回復單身。

關楓馨2021年參選港姐時曾公開有拍拖7年的外籍男友Kris，但兩人長時間分隔港英兩地。2022年3月她一度被拍到與「紋身男」拖手到西貢酒店密會，被指一腳踏兩船，後來關楓馨表示早已跟Kris分手。年初她更被拍到送「紋身男」機，更有接吻舉動，亦被拍到在「紋身男」居住的沙田公屋單位過夜。不過「紋身男」Tommy隨即被起底，有指他是一名舞蹈員，曾參加ViuTV真人騷《慳D啦Honey》，他被指與女友贏比賽後，竟被爆出軌女友閨密，而被封「世紀賤男」。