林熙彤成廣告界新寵　做番中學生大晒青春本錢

現年20歲新人林熙彤（Hazel）成廣告寵兒，日前穿上校服，在校園背景下拍攝廣告，大晒青春本錢。當日Hazel演回中學生，好多回憶湧現，她笑說：「最近有一個諗法，雖然離開咗中學眨吓眼就3年，覺得做中學生好似尋日發生嘅事，又好似過咗好耐，時間過得好快，今次又做一個學生妹，好開心！突然間諗起好多中學時嘅回憶。」她說以前返學會覺得其他學校的校服較靚，好想着其他學校校服，估不到離開學校後，仲多了機會着靚校服，感覺今次拍得好青春，就好像留低20歲的自己，好有紀念價值，笑言將來做媽咪的話，可以給子女看。提到早前拍另一個廣告有幸跟前輩林海峰合作，感覺獲益良多，她說：「嗰次係第二次同前輩工作，真係學到好多嘢，佢好清楚自己做緊乜嘢，好專業，又好友善，好好人和好搞笑。」

正在大學修讀平面設計的Hazel，讀書工作同時兼顧，繼《不是你不愛你》後，她即將投入新戲拍攝：「我知道拍戲嘅精神狀態要好好，所以要學識去調節，由學生去到片場，時間分配上都要安排得好啲，所以我已經開始調節番我嘅作息時間，習慣番早睡早起，唔畀自己捱夜，等自己拍戲嘅時候唔好影響表現。」