陳慧敏7年冇開個人騷　宣布5月開音樂會

歌手陳慧敏今日（3日）生日，踏入生日零時零分，她在社交平台宣布將於5月17及18日，在香港藝術中心壽臣劇院舉行兩場音樂會，慧敏表示生日好想送一份禮物給自己，原來已7年冇開個人騷，所以好想今年完成這個心願，並興奮表示找來了The Hertz任音樂總監。

音樂會名為《「趁我們還有____ 」陳慧敏個人音樂會2024》，她解釋用上下間線原因，是希望透過音樂會與大家去尋找各人心中的答案，她表示：「疫情呢幾年返香港，成日聽到身邊人講失去，大家講嘅失去，係因為疫情？係因為經過咗好多生離死別？戰爭？定係因為好多嘢唔同咗？心情未平伏到？所以我喺到諗，會唔會嘗試換個角度諗，係大家談論失去同時，其實我哋仲有啲咩？成為今次音樂會嘅主題，亦係一條填充題，同大家一齊面對、一齊搵內心答案。」

提到早前在一個騷上接觸The Hertz，當刻就鎖定了找他們合作：「今次The Hertz會成隊Band一齊做我嘅Music director，佢哋本身就係團隊，而我咁多年來都係一個solo歌手，喺佢哋身上會更加感受到團體嘅力量。今次個音樂會上，我哋會有好大合作，互相擦出不同嘅火花。」