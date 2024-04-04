東方日報C1：胡美貽秘箍富二代　進駐4億豪宅

「無綫咪神」胡美貽年前與億萬闊少分手，其後全力瘦身變成索爆女神，結果皇天不負有心人，近日有爆料指她成功「封盤」，撻着城中富二代，並已融入家中展開同居生活。她更醒目地行「未來奶奶」政策噓寒問暖，成功獲開綠燈，早前她難掩喜悅，在大宅花園開P並甫相洩「蜜」！

擁35D驕人身材的胡美貽（Nicole），2017年參選港姐後加入無綫，憑旅遊節目《3日2夜》吸納大批Fans，加上不時在社交網派糧，火速成為宅男女神！近年她獲無綫力捧，既參與真人騷節目，又一劇接一劇，早前更在熱播劇《新聞女王》演性侵受害者，與視后佘詩曼不乏對手戲，獲大讚有潛質。

家境富裕的她，有個於美國經商的父親，早於大學畢業時，已獲打本100萬元創業，故除了於當地經營飲品店，Nicole早年亦與友人合資於馬來西亞買下30畝榴槤地，在港也曾有3間榴槤店，可謂瓣數多多。身為富家女，感情方面亦門當戶對，3年多前被本報踢爆與從事餐飲、金融及外國地產生意的3億闊少墮愛河，惟雙方對未來未達共識，最終拍拖一年多便分手。回復單身後，她寄情工作之餘，又積極管理身材，由以往Baby Fat搖身一變成為玲瓏浮凸的火辣索女！

噓寒問暖贏歡心

近日終傳來喜訊，有讀者爆料指Nicole與一名城中富二代撻着，雙方拍拖半年，她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，由於男友與母親同住，她索性行「未來奶奶」政策，不時陪伴左右噓寒問暖，成功贏得歡心，可謂已半隻腳入門，她更攞正牌在大宅自出自入，似乎距離當「新抱仔」日子不遠了。

新戀情除了身邊朋友知曉，於圈中亦是公開秘密，Nicole不時在大宅拍照並上載社交網，不經意洩「蜜」曝露家居環境，早前她便着到紅噹噹在花園打卡，相中的圍牆與富二代男友曾曝光的大宅背景一樣。爆料者更指出上月26日踏入30歲的她，邀請曾合作無綫J2節目《港女野人》的廖慧儀、陳若思及好友黃嘉雯等大班女生到大宅開派對，現場有3個蛋糕、鮮花及氣球，相當有氣氛。事後她亦有上載照片開心Share，全程四萬咁口，但可能為免戀情「見光死」，她僅表示在朋友家中慶生，本報昨日向她求證新戀情，她亦採取迴避態度，至截稿前未有回覆，瞓身護愛苗！

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