炎明熹現身《逆天奇案2》　露小蠻腰逃亡搶焦點

由視帝陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等人主演的無綫劇集《逆天奇案2》，昨日(3日)一集驚現人氣王炎明熹（Gigi）客串，Gigi在劇中演回本尊炎明熹，劇情講到Gigi為歌曲拍攝音樂特輯，警方收到綫報指有黑幫會到現場搞事，森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）奉命到現場保護。「動作擔當」的展鵬於該場追捕戲再度大晒好身手，他飛身跳上行駛中的汽車上，僅用兩手抓緊車頂架，並隨着暴走的汽車揈來揈去，展現出驚人臂力和腰力，網友大讚：「Pan（陳展鵬）真係幾fit」、「煎Pan (陳展鵬)不嬲身手敏捷」、「森Sir又型又打得！」。

Gigi昨晚以青春打扮上陣，大晒無敵纖腰和修長美腿，跳唱《Little Magic》，據知拍攝當日，Gigi拍攝逃走的鏡頭時堅持要加邊走邊回望的動作，以確認粉絲的安危，皆因她覺得如果現實中發生同樣的情況，她不希望拋棄受傷的Fans不顧而去，足見Gigi充滿愛心和愛錫粉絲。

另Gigi拍攝「走佬」動作戲時竟忍不住偷笑，搞到NG收場，幕後忍不住問：「Gigi點解你愈跑愈開心嘅？」之後Gigi再度掩嘴偷笑，其實拍攝當日遇上不少阻滯，皆因當日天氣非常不穩，一時暴曬一時下大雨，Gigi說：「今日天氣果然變幻莫測，第一次拍劇會冇啦啦落雨，然後又會冇啦啦好大太陽，然後出完太陽又落雨，又會突然好大風！」講到現場撞車場口，Gigi表示嘆為觀止：「見識到特技老師喺車上翻滾，真係好犀利！」工作人員問她有否興趣嘗試動作戲？Gigi爆料說：「想呀，最近學咗詠春，但唔喺學咗好多，希望有呢個機會！」

此外，劇中甜到爆的情侶檔Nic Sir和Hazel（蔣祖曼飾）昨晚一集，Hazel大玩無下裝白恤衫誘惑，大晒修長美腿， 另強勢加盟的方力申，在劇中飾演天才生物學教授唐冠峰，他甫登場即大晒驚人魅力，被一班女學生圍住氹氹轉，之後冠峰還協助警方盤問「大魔王」魏子樂（張頴康飾）。