吳慷仁自爆狂減10公斤　預告金像獎做集郵王

金馬影帝吳慷仁、許恩怡、謝咏欣、袁澧林、周琳及導演祝紫嫣等晚上（9日）出席電影首映禮，分享拍攝感受。吳康仁表示片中分別由六位女演員飾演他不同時期的女兒，笑指絕不可讓六個女兒聚在一起，因為這會非常嘈吵，使他要立即慢慢飄離現場。他透露為演好一位癮君子爸爸，他事前跟導演一起到深水埗通州街公園一帶蒐集資料，更要為角色顯瘦而忍口，笑指很不人道：「不可吃叉燒、不可吃菠蘿油、不到茶餐廳，真的很不合理，真的是不可能的任務，在香港拍攝的兩個月期間，每日行過一些甜品店、茶餐廳、牛腩麵店，香港真的很多美味的食物。」

他受訪時表示當初來港拍攝時是62公斤，到拍攝完成時跌至52公斤，不過他坦言減多少並非最重要，而是他最初也不知怎去演一位老人家，因監製和導演希望他能不靠特技化裝，自然地去演繹角色，他惟有以身體變化去配合，再加上自行幻想去演好角色：「睇過好多電影，參考毒癮發作時嘅狀況，亦試過化一個50、60歲老人妝，坐地鐵去通州街公園，喺地鐵見到一位老人家行路姿勢好特別，就一直跟住佢行。」又讚香港的特技化裝很厲害。

他憑電影獲提名香港電影金像獎的「最佳男配角獎」，問到對獎項可有信心？他坦言首次獲提名香港電影金像獎，能參加已經很開心：「Dreams come true 咁！以前睇金像獎見到好多大明星攞獎，今次應該可以睇到好多我鍾意嘅演員、前輩，我一定要同佢哋打招呼。（會集郵？）其實我唔係好鍾意影相，但如果真係睇到佢哋我會攞出啲勇氣，打招呼、介紹自己，話我好鍾意你好想同你影張相好唔好？」

他表示今次來港宣傳兩天便要離開，雖然行程緊湊，但今次不用忍口，笑言回到酒店可以吃消夜，加上要為下一部電影準備，希望穿起西裝時更有型格，故會多吃肉。

至於飾演吳慷仁女兒的許恩怡（Natalie）與謝咏欣（Yoyo），於現場一直糖黐豆，又不時説笑，提到吳慷仁於台上笑指每當飾演他女兒的六位少女走在一起，現場便會非常吵鬧，二人笑指這是讓大家更快熟落的方法，Natalie表示每次於片場也會提醒對方要冷靜：「其實佢喺片場好乖，因為佢嘅角色係好淡定同賢淑，我哋會做手勢提醒佢收斂，因為佢笑嗰陣係好大聲，哈哈！」她笑言對方不用刻意搞笑，因天生便充滿喜感。

談到Yoyo憑電影入圍本屆金像獎「最佳新演員」，問到對獎項信心？她坦言以平常心面對：「志在參與，第一次拍電影已經可以入到金像獎，已經好開心好開心。」雖然頒獎禮在即，但她笑指仍未選好戰衣：「太難揀。（揀多布定少布？）多布！（唔可以性感？）要睇吓我Carry唔Carry到，哈哈！」

問到Natalie會否已想好如何替對方慶祝獲獎？她表示會帶對方到長洲玩，並親手炮製甜品為她慶祝：「上次一齊去咗長洲，好好玩，到時可以笑得大聲啲喇，總之唔係行近人哋屋就得。」問到媽媽柏安妮是否已看過今次演出？她表示父母都已看過，爸爸更表示想再看多次：「可能因為講有關父女關係，其實佢兩個都睇到喊，我好似一生都未過爸爸喊，佢話同我平時好唔同，本身佢好少睇我演出。（佢覺得邊個你好啲？）希望現實好啲啦！我返去問下佢。」