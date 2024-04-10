星玄｜肖雞陳自瑤孖羅子溢拍綜藝談婚姻　網民大問：有冇王浩信？

今日係4月10日農曆三月初二，肖雞嘅朋友事業運上升，係力爭上游嘅理想時機。陳自瑤（Yoyo）就係肖雞，佢喺劇集《婚後事》入面，升呢孭飛做女一，劇集播映以嚟一直係網民熱話，唔單只劇情突破，仲有多場大膽嘅床上戲，帶畀唔少觀眾新鮮感。劇集上個月底大結局，Yoyo可以話係大晒演技，無論係暴走一面，定係舌戰「二奶」王敏奕，甚至喊戲都有唔同層面，唔少觀眾大讚佢演技出神入化，絕對係視后水準之作，Yoyo呢個女一頭炮反應極好，話唔埋可以食住個勢，喺年尾一擊即中拎視后呀。

至於今日幸運星係處女座，各方面運勢都好好，切記唔好得意忘形。處女座嘅羅子溢同Yoyo，喺劇集《婚後事》都有突破性演出，佢受訪時話見到好多網民留言，都係正面評價，好多謝大家對佢嘅演出給予肯定。今年羅子溢仲有另一套劇《家族榮耀之繼承者》播出，羅子溢各方面運勢都唔錯，有機會可以將人氣，一直Keep住去到頒獎禮。

此外，由於劇集《婚後事》大受好評，無綫火速決定開綜藝節目《香港婚後事》，並於25日晚上播出，由Yoyo、羅子溢、黎諾懿等劇中6位擔任主持，以訪談形式討論離婚、出軌、不忠、情愛等有關婚姻嘅唔同議題，每集除咗邀請藝人夫婦作嘉賓，更有心理學家、婚姻輔導員及律師等專家作出專業分析，與大家一起探討愛情及婚姻世界。不少網民得知消息後都大呼期待，更留言問王浩信會唔會係其中一集嘅嘉賓，如果有浩信嘅話，相信該集節目收視率必定極高。