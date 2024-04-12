星玄｜虎仔魏浚笙冒寒化身外賣仔　網民：我個外賣未到呀！

今日係4月12日農曆三月初四，肖虎嘅朋友偏財旺，抽獎容易中，令你喜出望外。新一代男神魏浚笙（Jeffrey）就係肖虎，佢早前受到法國駐港澳總領事館邀請，跟法國駐華大使及法國駐港澳總領事暢游電車河。 其實Jeffrey跟法國甚有淵源，其單曲《失約巴黎》MV喺巴黎取景，其後又參與2024巴黎時裝周。而日前，Jeffrey趁假期又去到法國旅遊，仲冒寒化身做外賣仔，唔少網民見到之後，都紛紛留言：「咁耐未到，原來外賣仔掛住玩手機」、「失約巴黎（外賣仔篇）」、「盒pizza少咗塊，係咪你偷食咗」、「我個外賣未到呀，快啲送嚟」，十分搞笑。

而於早前Jeffrey同任達華、鄧麗欣（Stephy）一齊為電影《紅豆》做介紹同宣傳，Jeffrey喺電影入面，會飾演任達華個仔同Stephy細佬，佢哋接受訪問嗰陣就話，Jeffrey係片場好嘈好多嘢講，所以任達華就叫Jeffrey作歌兼填詞，佢同Stephy就免費幫佢拍MV，如果真係成事，MV可以有呢個陣容，Jeffrey好難唔喜出望外喎。

至於今日幸運星係水瓶座，享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。水瓶座嘅BLACKPINK成員Rosé，早前以一頭金色長髮現身巴黎時裝周，為代言品牌出席時裝騷，唔少網民大讚又型又靚。而Rosé喺2月生日當日，除咗晒出大量靚相之外，仲係廣播專區驚喜送上未公布嘅新歌，透露自己一直都有努力工作，希望今年將以更好嘅面貌同大家見面，仲叫粉絲推薦幾個粉絲專屬名稱，疑似為個人活動鋪路，Rosé你享盡天時地利人和，無論嚟緊有咩新動向，你班Fans都會支持你㗎。