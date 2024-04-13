金像獎爆乳出位　影后大熱疑似露暈搶Fo！

《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮星期日晚（14日）7點半隆重舉行，各大獎項花落誰家暫時未知，不過一班網民肯定最期待一眾女明星嘅戰衣！歷屆金像獎頒獎禮唔少女星爆乳鬥出位，有啲仲不慎走光成為全場焦點，即去片同大家重溫！

今屆影后大熱余香凝可以話係近年金像獎常客，19年佢以桃紅色低胸裙登場，對行開清純路線嘅佢嚟講算係超性感，點知就出事！唱歌期間條裙愈跣愈低，原本就低胸最後直接「失守」露出乳貼險露暈，而且表演係電視直播，走光場面直接出街真係陰功豬！其實余香凝18年曾以一對「硬膠波」出場，被網民笑「可能係着得最惡心嘅女明星」，連續兩年「胸難」今年有冇吸取教訓呢。

講起性感點會唔提「𡃁模始祖」周秀娜（娜姐），娜姐幾乎每次出席金像獎頒獎禮都會「真空」性感登場，爆乳騷哥利可以話係基本，不過佢亦有過失手時候！13年娜姐着住一條中門大開嘅長裙行紅地氈，正面睇到白滑D奶，側邊就大露半球兼疑似露點！睇嚟係條裙太硬離罩所致，可惜娜姐依家好少性感示人。

身為模特兒嘅熊黛林（Lynn）比例一定冇得彈，除咗有一對超長腿上圍亦相當豐滿。09年佢以一身低胸裝轟炸金像獎頒獎禮，上圍脹卜卜谷到上心口，仲周不時彎腰倒奶索到痺！點知就被影到疑似露點，不過Lynn第2日即刻否認，話只係膠紙嚟啫自己做足安全指拖。