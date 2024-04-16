西餐新菜單　精緻味美

講求擺盤、食材配搭、食調運用的西餐，一向是慶祝或重要日子的用餐之選，無論是豐富多樣的地中海菜，又或變奏的新派菜式，都無時無刻為客人送上驚喜，最近又有新西餐菜單登場，大家不妨慢慢揀。

高空地中海美食

在美好的環境中用餐，心情更佳。金鐘一間五星級高空中海餐廳請來米芝蓮星級主廚Ricardo Chaneton為廚藝顧問，和餐廳主廚Tong重新設計菜單，前菜有青蘆筍湯配菠菜意大利芝士雲吞和烤釀意大利青瓜，清爽開胃。西班牙式燉飯選用西班牙圓米、迷你雅枝竹和羊肚菌等食材，適合多人分享，甜品有傳統的時糖漬水果批，和馬達加斯加雲呢嗱忌廉一起享用，甜美軟滑。邊吃邊欣賞高空美景，胃口更好。另外，餐廳於現時至6月30日推出限定經典下午茶，提供松露芝士泡芙、特色三文治、覆盆子接骨木花雪葩、梨柚子雲呢拿撻蛋糕、雲呢拿忌廉士多啤梨果醬蛋糕、杏仁朱古力閃電泡芙及覆盆子巴巴等，又有另一番體驗。

法式周末

偶然做到攰，都可突然出走幾日，無時間的話，不妨來個異國風的周末菜單。銅鑼灣一間酒店頂層餐廳及酒吧推出新的法式周末早午餐，半自助的早午餐有無限享用的頭盤及甜品，包括經典法式釀雞蛋配高級魚子醬、席前炮製的法式牛肉他他、鴨肉飯和生蠔等。主菜有多款選擇，如慢煮黃雞肉鴨肝卷、炒波士頓龍蝦或香煎牛臀肉，配自家製薯條或新鮮意大利寬條麵，最是滿足。甜品有法國白餅、歌劇院蛋糕或雪糕等選擇，加多杯酒，以為自己去了法國度假。現時於網上預訂，會有限時的9折優惠。另外，酒店大堂酒廊和香氛品牌合作，於4月27日至6月30日推出全新下午茶，茶點以卡布里檸檬、苦橙、法國玫瑰、粉紅漿果和香草等入饌，打造出蟹肉沙侓牛角包、鴨肉醬配鵝肝慕絲三文治、馬達加斯加雲呢嗱忌廉泡芙、杧果熱情果蛋糕和紅桑莓朱古力杯等。此外，酒店為慶祝50周年推出多項優惠，指定客戶於6月至8月在官方網站，可半價預訂客房。頂層餐廳及酒吧會推出「現在」系列雞尾酒和50周年紀念活動套餐等特別主題活動，和客人同樂。

少見黎凡特美食

地中海菜種類繁多，每個地區的風格都略有不同。尖沙咀地中海餐廳以東邊區域的黎凡特美食作主打，菜式有選用中東香料入饌，符合猶太教規範，除有招牌沙律配中東白芝麻醬、摩洛哥風味番茄醬、油炸鷹嘴豆餅和自家製牛肉丸等菜式，餐廳亦不時推出時令新菜，近日就有香杧香草小麥沙律、藜麥配番薯及杏仁和香草肉碎飯，甜品有朱古力甘納許配香橙冰沙及士多啤梨，讓大家感受不一樣的風味。

新派北歐風

北歐菜式常見醃漬、煙熏和風乾等食材和享飪手法，灣仔新派北歐料理小館開業1周年，決定增設午市時令嘗味套餐，開胃小吃是帶子‧雲呢拿‧洋葱迷你撻，頭盤是當造的水果番茄配番茄清湯、鰤魚刺身及醃漬甜椒，海鮮頭盤乾式熟成香煎本地馬友配北海道海膽及椰菜，主菜三選一，有手工扭紋意粉配牡丹蝦和本地蝦等，另外亦有本地三黃雞或炭烤A3日本和牛選擇，最以意式釋迦冰粒作結，令大家午餐也可以吃得豐富。

選擇多多

對愛吃的香港人來講，任何時間都可品嘗美食似乎最好不過。上環意大利餐廳近日推出不同的新款菜單，逢星期六、日推出的4道菜周末早午餐菜單，前菜有胡桃南瓜湯、炭烤法式醬咖子或鷹嘴豆蓉等，主菜有特色黑松露意大利細麵、炭烤澳洲尖吻鱸魚或炭烤豬排骨，另配有主食和甜點。7道菜晚市嘗味菜單有48個月伊比利亞火腿、炭烤甜椒、和金槍魚韃靼等5款前菜，主菜有黑松露安格斯牛面頰肉燴飯、烤豬排骨或海鮮砂鍋西班牙式短麵，甜品可選提拉米蘇、意式車厘子凍奶酪或塔丁蛋糕。來到5月11日至12日，會有6道菜母親節早午餐嘗味菜單，菜式包括扇貝薄片和血橙凍汁、鴨肉醬和黑松露，主菜有意大利細麵、羊肩肉卷等，同樣豐富。

創意之選

因應大廚的非凡想像力，菜式也可天馬行空。中環一間高級歐陸餐廳近日推出全新菜單，開胃菜有魚子醬金華火腿茶碗蒸，日式茶碗蒸以金華火腿高湯和火腿油製作，再加魚子醬，鹹香鮮美。潮州凍蟹意大利雲吞配辣根雪葩和韭菜清湯，以蘿蔔代替意大利麵皮，加添口感。一道羊肚菌釀墨魚蘑菇和小牛肉汁，選用自家種植的珊瑚菇入饌，羊肚菌釀墨魚滑，再加小牛肉汁，海陸美味大爆發。其他有松露椰菜花和伊比利亞火腿、鮑魚乾貝玉露茶漬飯、飛鱓牛肉佐參巴醬和新界蔬菜、柚子和青杧果大紅蝦及鴿肉威露頓佐流浮山金蝦和松露等菜式，新鮮感十足。