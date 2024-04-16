李佳芯雪藏被抽水　大讚公司夠開明：自己節目笑番幾好！

譚俊彥、李佳芯（Ali）、姜大衞、郭柏妍、黃庭鋒、謝東閔等在將軍澳電視城為劇集《麻雀樂團》拜神。譚俊彥與李佳芯在輕喜劇中扮演一對，最近開拍廠景，指日接夜開工好似被困在廠景中。他笑言今次與Ali合作發現了她切生果的技能，為大家補充維他命C。Ali笑言由細到大在家中也負責切生果，拍攝時切生果更擺靚果盤。有段時間沒有拍劇的Ali重投劇組，笑言開廠拍攝一星期已經立即習慣，劇集收視有保證的她指沒有壓力，因為每次拍劇也不會考慮收視，今次輕輕鬆鬆也有火花。

講到節目《福祿壽訓練學院》中，李思捷將Ali擺上枱惡搞，將她的經典角色《智能愛人》阿寶，變成《智能雪人》，抽水狂寸Ali仍「未融晒雪」，之後思捷重演換衫一幕被打格仔，明顯影射Ali被內地平台「打格仔」一事，Ali回應一貫大方說：「幾好呀，咁幾開明，自己公司節目笑番，又可以攞到少少noise，觀眾又睇得開心。（認同未融晒雪？）咁大家見到我喺度㗎嘛，同埋攞得呢樣嘢嚟講，即係大家都冇將呢樣嘢放喺心，反而係一個幾好嘅表達。（睇到有冇尷尬？）我冇睇，呢個問題都講咗好多年，最緊要都仲係見到我。（影射你被打格仔？）我喺套劇裏面都真係有打格，證明佢哋有做足功課。（連個樣都打埋格仔喎？）如果用呢個手法笑番自己都得意嘅，起碼都有一個point畀人講，大家會記得呢樣嘢。」