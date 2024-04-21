蘇麗珊抵台北忽然牙痛　幸得房東太太悉心照顧

藝人蘇麗珊（Cecilia）早前飛到台北報讀戲劇課，日前經歷過地震可怕的她，昨日（17日）在社交平台分享在台北街頭拍攝的相片，自爆抵達台北第二日就牙痛，幸好她遇上一個很好的房東太太帶她去看牙醫。

Cecilia寫道：「去到台北第二日就牙痛，我以為我蛀牙，所以叫房東推薦她的牙醫給我，super好客的她還帶著狗狗載我去診所，想說我的媽媽好像也沒有跟我去看牙醫。結果照了X光，牙醫伯伯看了好久都說我沒蛀牙，最後他說我曾經有矯正牙齒，現在移位了所以會痛！OMG！之前我也有試過牙痛去看醫生，而醫生只叫我回家，再痛再回來！牙醫伯伯真der（的）好厲害！一開始看到他，覺得他好兇，但最後弄完，他居然溫柔地拋出一句辛苦嚕。」

Cecilia形容牙醫十分仔細地看她的牙齒X光片，苦惱得似是他本人在承受這個痛楚，就連房東媽媽都心急的問到底是甚麼原因，Cecilia寫道：「對，她還陪我進去看診，說我明天就要上課，可不能頂著這個疼呢，這些小章節都讓我覺得有點不好意思、有點溫暖，那幾天外面下着毛毛雨，冰凍冰凍的，心卻是溫溫熱熱的。」