星玄｜雙子女楊丞琳「少時」Jessica合體　賣萌甜笑搶盡眼球

今日係4月23日農曆三月十五，幸運星係雙子座，愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。雙子座女星楊丞琳同內地男歌手李榮浩，結婚4年幾，雖然聚少離多，但依然恩愛如初，而近月楊丞琳喺內地舉行巡迴演唱會，早前更喺社交網上載多張排舞相，楊丞琳依家愛情運最強，完成個唱之後，就要好好陪下老公，等佢更加愛你呀。

甫出道因精緻臉蛋和好聲音，而有「可愛教主」之稱嘅楊丞琳，日前於社交網上載與韓國「少女時代」前成員Jessica一系列的合照，並留言表示「預祝本週Jessica在台北的演唱會一切順利！Happy birthday & good show」，當中見兩女甜美笑容相當迷人，再加上顏值高企搶盡眼球，佢哋更身貼身零距離接觸，趴桌賣萌，可見佢哋感情相當之好，唔少網民見到均大問：「丞琳會做Jessica嘅演唱會嘉賓嗎？」

至於肖龍嘅人士氣強，心態正面，力爭上游，距離成功非常近。肖龍嘅許廷鏗（Alfred），早前趁着假期，便去到日本睇Fashion Show，仲係當地逗留一段時間，走遍多個城市，並將相片放到社交網上，同網民開心Share，而身為《造星IV》導師嘅佢，亦有去欣賞COLLAR首個演唱會。日前Alfred更重穿港大球衣，同舊隊友一齊落場踢波，見佢踢得有板有眼，姿勢十足，點知完場後，Alfred就話：「條腰好似唔係自己咁」，唔少網民見到都大問佢條腰有冇事，十分搞笑。