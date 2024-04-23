失婚婦遇失戀男︱Baby李晨傳互尋慰藉：10年友情轉化愛情

內地頂流范冰冰的舊愛李晨，突傳與失婚的楊穎（Angelababy）之間由10年友情轉化成愛情，兩位當事人未有否認傳聞，令消息火速登上熱搜。有傳他們因合作而日久生情，亦有網民指節目收視下滑，而且二人人氣不再，因此「夾計」炒熱度。

前晚（21日）網上突傳李晨和Baby撻着，有指男方在網上發文稱：「10年的友情已轉化為深厚的愛情，粉絲們對此也是表示祝福。」雖然文中沒有指明對象，但令人聯想到他跟合作內地綜藝節目《奔跑吧》系列長達10年的Baby。兩人同為節目常駐嘉賓，雙方在鏡頭內外都表現出深厚感情，曾多次一同參加活動、聚餐。李晨與范冰冰分手近5年，而Baby與黃曉明則於兩年前宣布離婚，失戀男遇上失婚婦，由友情激發愛情亦並非不可能，加上至昨日為止，兩位當事人都未有出面否認，記者曾聯絡Baby，惟截稿前未獲回覆，緋聞愈炒愈烈，成為網民熱話。

不少網民都認為這段緋聞只屬笑話一則，皆因兩位當事人私下未見互動，而且李晨向來視Baby如妹妹看待，再者，翻查李晨的社交網帳號根本未見傳聞中「10年的友情已轉化為深厚的愛情」的貼文，反而是爆料影片有小字寫着「內容純屬虛構，僅供娛樂」。

被質疑炒作谷收視

Baby在第一季的節目中與嘉賓鄭愷曾因互動太甜蜜而傳緋聞，所謂橋唔怕舊，有網民就猜測今次炒作緋聞與新一季《奔跑吧》收視低迷有關，皆因它昔日是王牌節目，現時卻只得0.3%收視，推斷節目組事隔10年不惜重施故技，利用「老成員」炒熱度，望節目收視谷底反彈。

有人指出Baby未有參與新一季節目，現時仍借她過橋實在「不道德」，但亦有人認為炒作緋聞可打造三贏局面。首先是節目可以「呃流量」，其次是Baby自捲入「19禁」歌舞騷風波後，雖然已獲內地解禁，團隊亦努力為她造勢，但人氣依然不復當年勇；至於李晨卸下「范冰冰男友」光環後，演藝事業走下坡，手頭上除了《奔跑吧》外，已無其他作品。因此，有人揣測李晨和Baby所屬團隊都「默許」炒緋聞。

事實上，有指Baby亦有感要在內地演藝圈翻身有難度，故早前以嘉賓身份來港出席金像獎頒獎禮時，曾放聲氣指有意回歸香港市場。她在頒獎禮後穿便服出巡，面對途人集郵亦表現得極友善，大方合照，可謂來者不拒，氹得不少港迷都在網上激讚她「零大明星架子」。