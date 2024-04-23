江美儀被批拍劇要等多年　伍詠薇財運將至

藝人梁思浩擔任玄學app全球代言人，邀來一眾好友包括吳家樂、伍詠薇及江美儀等現身作嘉賓，場面熱鬧。大會推出大蛋糕，為明日（24日）57歲生日的思浩提前慶祝一番。

現場有風水命理師，為嘉賓指點迷津。伍詠薇被批未來有財運，而很久沒有拍劇的江美儀則打趣問：「我仲要等幾耐？」，獲批「仲要等多1年，同埋唔好淨係拍劇」，令她大發嬌嗔！同場亦有人指香港地運要等多三年半才有改善，但一定明天會更好。

談到生日願望，思浩表示近年身邊不時有朋友離世，故希望身邊人能開心及健康。提到台上他自爆2016年變賣所有家當，到尼泊爾做義工，他解釋：「因為我嘅運勢比較特別，每10年都有巨變，所以時間到咁上下，我就賣晒啲嘢套現，如果當年冇賣，我計過可能分分鐘要倒蝕3億！（啱啱入新運，過完D呢10年你又有咩打算？）退休囉，都係時候讓位俾下一代啦，大家都睇咗我3、40年嘞！」

同場吳家樂則指當年結婚，思浩出任伴郎，與對方多年一直私交甚篤，難怪一直鮮有公開露面的吳太，日前出席思浩飯局亦激罕合照，成網民熱話。談到早前曾於社交網「放負」，指工作上曾被當透明人，家樂大方回應：「呢個係警惕，其實唔應該放負，咁會令其他人唔開心，以及事件被放大。」他又透露接下來會中港兩地工作，作出多項新嘗試，預告暑假也未能陪伴家人。