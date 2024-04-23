陳展鵬恨參戰《中3》　林夏薇唔覺性感

視帝陳展鵬、林夏薇（薇薇）、方力申（小方）、馮盈盈及周吉佩等，下午現身荃灣，出席無綫熱播劇《逆天奇案2》宣傳活動。今次獲安排主唱劇集插曲《後悔萬年》的展鵬，於台上一展唱功，向戲中女友薇薇「示愛」，場面熱鬧。大會則公布該劇上周成為翡翠台「收視之冠」，而內地熱度僅次於胡一天主演的劇集《惜花芷》。

事後受訪展鵬指自己首次在商場獻唱《後》歌，笑言希望日後可多點機會商演搵外快，又自爆剛才唱歌時有點瑕疵忘詞，幸好沒被大家發現。展鵬打趣：「依家啲商場騷，好多時搵《中年好聲音》成員，所以我都想報名參加《中3》。（你咁出名，係咪唔得㗎？）不如我唔做TVB份工，解咗約先去參加，最多之後再簽番囉！（變$8000底薪約都肯？）唔緊要，有得接外面啲騷嘛。（你冇簽公司唱片部喎。）我冇簽「音」部，哈哈！係唱片部佢哋對我冇興趣啫。」

薇薇則指戲中與展鵬的感情線將有新發展。而昨晚身穿貼身衫展身材當臥底查案的她，獲不少友人即時傳訊息回應，她笑說：「當時我睇緊首映，但手提電話不停咁響，我唔覺得自己好性感，拉鏈拉上頸喎，不過拍呢場戲就真係整套劇最弗嘅時候。」原來昨晚她捧堂兄林峯主演電影《九龍城寨》場，並大讚林峯身手好又演得有人情味，對其日後挑戰影帝寶座甚有信心，又打趣指日後與對方同行一定很有安全感！

小方今次於《逆2》內挑戰演出奸角，坦言很大壓力，因監製要求他減肥、不能健身及曬太陽，事前準備工夫一點也不能漏。談到即將於內地舉行音樂會，他無奈說：「都已經開始準備緊，但嚟緊《逆2》最少仲有4場飯局，所以好難減肥，飯局係準備音樂會最大嘅阻滯。」他又直指因《逆2》熱度關係，音樂會已由原本4場加到6場，而澳門及香港站更在接洽中。馮盈盈被問到倘若收視繼續飆升的話，會如何答謝觀眾，她即拖小方落水，叫對方先穿泳褲，小方回道：「我游水都著泳褲，冇人想睇㗎！」