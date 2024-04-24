鄭融自爆得五呎想增高　着高踭鞋痛到爬落樓梯

由歌手鄧小巧主持的網上音樂節目《Singaholic》，第六集請來鄭融（Stephanie）任嘉賓，甫開場，小巧便唱出鄭融的代表作《紅綠燈》，小巧表示讀書時期經常唱這首歌：「真係好榮幸可以請到呢首歌嘅原唱，因為讀書時期每一次去唱K，一定會有人點，我或者會唱多過一次。」

每集節目中，歌手都會邊唱邊淺嘗兩杯，但原來鄭融不好杯中物，鄭融笑謂：「睇唔出呢？我唔得㗎！大家想飲係因為覺得會放鬆、開心，但我唔會，飲完面紅同埋好易頭痛，所以我通常都係飲mocktail。」近年才開始試飲紅酒，問到酒醉做過最瘋的事，鄭融尷尬地說：「有一次飲咗少少酒，跟住撞到以前電台蔡冕麗DJ Mini，佢染紅色頭髮，我就好大聲叫『喂！紅頭Min！』哈哈！佢未聽過我咁樣稱呼佢，勁唔勁啊！但都已經隔咗好多年，佢都唔介意嘅。」

小巧提到近年娛圈不再是千篇一律興纖瘦，鄭融自嘲自己的身高已說明一切：「我真係五呎，五呎一都冇。」笑言好想增高，將個人「駁高」一點，覺得穿高踭鞋是一件痛苦事，小巧和應：「試過除咗鞋之後，我啲腳趾掂唔到落地，好痛！」鄭融講笑甚至不介意爬落樓梯甚至在後台坐輪椅。