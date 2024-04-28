鮮娛糧｜佘詩曼憶述3次被鬧　被PA掟劇本最侮辱

視后佘詩曼（阿佘）雖然紅透半邊天，但她一入行並非一帆風順，她早前接受鄭丹瑞訪問，大談入行以來的心路歷程！阿佘在1997年參選港姐獲得季軍後就被無綫力捧，入行初期亦曾被批演技差兼雞仔聲，直至如今再登視后寶座，奠定在香港電視界的女王地位，鄭丹瑞亦不禁問道：「你嘅演技係點樣嚟㗎？」她坦言：「好多個眠乾睡濕嘅夜晚浸出嚟㗎囉。」其實阿佘的演藝路絕不容易，當中有3次被責罵的經歷令她至今印象深刻。

她透露第一次是當年仍未卸任港姐時客串劇集，但就被PA（助理編導）大鬧，她憶述自己當日準時到達現場，但在換衫期間竟被該PA無理責罵：「佢話『你知不知今日係父親節呀，個個要趕住返屋企食飯，叫你早啲又唔早啲』一路鬧鬧鬧。」

其後阿佘準備對稿，由於只得一句對白，所以她未有帶劇本，但該PA又突然發難：「佢話『你個劇本呢？』我話我記得講咩喎，他就一個劇本飛埋嚟，『唔帶劇本』，唔知乜乜乜好核突嗰啲嘢啦。我就覺得好侮辱嘅其實，但我就冇出聲，我忍住。」她指因拍攝時間緊迫，雖然好想喊，但如果喊會令妝溶掉浪費時間，所以她一直不出聲，直至完成當日的工作，劇務送她上的士後，就即時爆喊。阿佘返家後接到港姐保母Rosa的電話，言談間問她要否開除該PA，原來當日有途人目擊她被辱罵的過程，因而致電無綫投訴，不過她只想息事寧人，事後該PA亦調離該劇組。

而第2次被鬧的經歷，就是阿佘當年被監製李添勝睇中擔正演出古裝劇《雪山飛狐》後，首次演時裝劇時被導演當眾大鬧：「依家唔係拍緊古裝呀。」阿佘直言好尷尬，但就開始檢討自己的演繹方法：「我好多謝佢嘅，雖然有少少瘀。」

至於第3次就是當年憑《十月初五的月光》奪獎後，阿佘自覺演技已純熟，但有一日突然被高層曾勵珍召見：「佢話『做咩呀，覺得自己好識做戲呀？好叻喇？做咩呀12341234。』」被當頭棒喝的阿佘即自我檢討：「由嗰一次開始我就好慎重咁樣，去研究我每一個角色嘅變化。」