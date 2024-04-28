近年興聯乘，但大多是西餐或下午茶，最近就有主打滬菜的餐廳與中藥純淨護膚品牌合作，推出全新的養生盛宴，另有內地過江龍，主打重慶麵食，清新與濃辛夾擊，令味蕾煥然一新！

養生護膚上海菜

上海，簡稱滬，主打上海美食的飲食集團最近首度與中藥純淨護膚品牌合作，以「食療養生‧養肌概念」為靈感，於即日至5月31日期間於旗下三個品牌餐廳推出「養生‧養肌」佳餚盛宴，以滋補食材入饌的同時，還大家體驗到護膚品牌修護功效。好似以小籠包為主打的餐廳就以「上品藥材」人參入饌，招牌小籠包內有鮮味湯汁與人參雞湯，而人氣的即製蘭州拉麵亦配上養胃人參雞湯，靈神補氣。另一旗下品牌，以傳統中菜為基礎融入環球優質食材與飲食特色，於「養生‧養肌」系列就以黑蒜為主角，帶來黑蒜肉骨茶、黑蒜肉骨茶拉都，另有黑松露醬淮山炒羊肚菌釀蝦滑。此外，還有用時令的蘆筍炮製的淮山蘆筍炒魚片、蘊含豐富骨膠原的牛尾烹調的黑蒜淮山煨牛尾等。於推廣期內在三個品牌的餐廳品嘗「養生‧養肌」套餐或任何一款養生菜及淨消費滿指定金額，即可免費獲贈「養肌」護膚旅行套裝及購物優惠券，當中包括黃芪美白亮膚美容原液、⼈參滋潤奇蹟精華液和當歸琉光紓緩面霜，從內到外滋補養生。

內地過江龍麵店

重慶，簡稱渝，內地主打重慶麵食的熱門餐飲品牌最近來港開設全新店，現正在試業中，於5月7日正式開業，為大家帶來人氣的紅碗豌雜麵。這款用上的18種佐料均是每日新鮮調製，充分展現出重慶秘製油辣子，香辣不燥，加上品牌堅持手磨花椒粉，令每一碗小麵都散發濃郁麻香，再輔以大骨湯煨煮至入口即化的耙碗豆及肥瘦相間的精品五花肉，與綿軟爽滑的特色鮮麵同吃，回味得很。店家特設4層辣度選擇，包括微辣、重慶辣、霸道辣及魔鬼辣，嗜辣者總有一款對口味！其他美食還有招牌的金碗酸辣粉、老麻抄手及小鍋冒菜系列等；免辣的也有不少選擇，好似脆皮半隻雞番茄湯麵、酸菜滷肉飯、葱酥骨汾抄手等。小食方面，則有脆皮半隻雞、鍋巴土豆、爆漿紅糖糍粑、炭烤腿肉串等。為慶祝新店開業，於即日起推出多種優惠，包括即日至5月初的開業首兩周，於線上自助點餐系統輸入指定優惠碼HK888，掃碼點餐，線上下單獲HK$3優惠；進店獲贈開業限定扇子、於店內打卡位拍照並上載至官方社交平台再向店員展示，可獲限定開業禮品；以及惠顧滿HK$88並到店內打卡位選擇菜式卡，猜猜菜式材料正確配搭即可獲贈豐富禮物。