張致恒老婆自爆同阿媽斷絕關係　無情留言令人心驚...

藝人張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）近年不時在社交網搞大龍鳳，甚至自爆一家陷入經濟困境，經常鬧到離婚而被封為「離婚界KOL」！雖然近期夫婦關係看似好轉，不過經濟仍然走入困局，Steven更試過請求網民「課金」救命！

然而雯雯今日（30日）出Post，坦言與母親斷絕關係！雯雯日前爆seed在社交網以黑底白字說：「要發生嘅，終於都發生。你終於都令到屋企發生俾人cut電，完全已經唔係容忍嘅範圍之內。小朋友又無得煮嘢食，又無熱水沖奶，不停喊，請問你想我點？」雖然事件很快得到解決，而連日來雯雯亦在社交網玩「你問我答」，當日內容是一面倒讚好，絕對是正能量滿瀉，不過今日（30日）雯雯坦言與媽媽斷絕關係！雯雯留言：「我發現好多人會關心我媽媽有冇幫過我，有，咁多年一定有，但依家大家嘅關係都只係一個債主同借款人。大家已經斷絕咗關係，所以佢冇必要幫我任何嘢，甚至照顧小朋友。大家各自都有大家嘅生活，都冇必要再扯上任何關係，再加上我有「網絡乞丐」呢個稱號，其實都冇必要影響任何人。所以我依家嘅生活，就只有我的家庭，所以希望大家唔好再問我！」

Steven和雯雯當日奉子成婚，張致恒爸爸與雯雯母親任證婚人，早年雯雯亦提及媽媽有幫手照顧小朋友，不過近年雯雯未有提及，大多數稱是獨力照顧，甚至外出拍攝的Vlog片，亦只見一家六口，早前雯雯稱已經請了外傭姐姐，到時便可以工作解決目前困境。