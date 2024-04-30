鮮娛糧︱吳啟華拓展「大灣區樓王」版圖　中山睇樓被捕獲

一代「師奶殺手」吳啟華，早年北上發展賺到癲，他於2018年狂掃大灣區6個單位獲封「大灣區樓王」。他近年依然努力吸金，早前又首次做直播帶貨，原來是為了拓展「樓王」版圖，近日就有人見到他疑似再買入中山物業。

近日有吳啟華在中山睇樓的照片流出，有網民以「爆料！港星在中山看房！」為題發文，見到他在銷售人員陪同下參觀。該網民指吳啟華向他表示比較熟這區，這裏近金鐘湖公園，早上去跑步爬山都近，購物看電影都很方便。

不過網民卻有不同意見，紛紛留言：「他既然這麼說，說明是對東區真不熟」、「他是真不知道這個小區山後面是甚麼吧」、「火葬場嗎？現在可能覺得不會太影響，畢竟這些比較迷信的」、「畢竟是全市離火葬場最近的社區，以前這裏都不會蓋大樓的。」不少網民估計吳啟華今次似是為樓盤宣傳，未知是否出手購入，另亦有照片見到他在展銷場地四處打量，又與一班售樓人員直豎拇指合照。

吳啟華早於2007年北上發展，除了拍戲及出席商演外，間中又會經營短視頻平台，以及與友人合資開製作公司，有指其身家至少達10億。成為「大灣區樓王」後，吳啟華繼續物色筍盤投資，去年他就被爆有意購入3,500萬人民幣（約3,900萬港幣）起跳的「深圳灣1號」單位。