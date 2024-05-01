陳展鵬預告開《逆天3》　揸車北上有貼禁區紙冇違規

無綫劇《逆天奇劇2》昨晚（30日）舉行宣傳活動，出席演員包括陳展鵬、馮盈盈、方力申、劉佩玥、張頴康及、黃智賢及蔣祖曼等，但女主角林夏薇未有現身，而鄧伊婷、李芷晴及利穎怡齊齊低胸上陣最性感。無綫製作部（戲劇合拍）總監暨劇集總監製劉家豪公布《逆》連續三周（周一至周五）黃金時段7天跨平台平均收視冠軍的好消息，台前幕後齊切燒豬慶祝。

陳展鵬受訪時表示收視好犀利，他說：「未試過個個禮拜都冠軍，都破咗自己紀錄，7天網上平台同電視台啦，最緊要飯局多，每次破紀錄都聚埋一齊食飯，但我冇肥，因為準備開《逆天奇案3》，（真係架？）講笑啫，因為佢（劉家豪）好突然又話開，最重要係要Keep住個樣嘛。」至於女主角林夏薇缺席，他就話對方去了很遠地方學做瑜伽，所以宣傳交給他，但相信她人不在，但心在，又謂：「我同佢一pair，我幫佢頂住，我冇詐型，因我有時亦不在，講笑啫。」又指做宣傳好開心 ，因每次愈來愈多人參與。

展鵬又謂最緊要觀眾喜歡劇情，最後10集更峰迴路轉，尤其劇中有方力申演反派，更講笑謂：「我都係睇小方啲戲大嘅，佢都係睇我啲戲大，佢做反派都幾突破，到底佢後面去到幾盡呢？就要先賣個關子，佢將成個香港反轉，睇吓我點樣收服佢啦。」同時之前劇情主要講查案，但到最後階段才開始發展感情線，問到情歸何處，展鵬直言當然想跟林夏薇劇中角色復合，但又有方力申這位第三者出現，笑言快「隊冧情敵」，他則說：「咁易咩？之前嗰輯我冇咁勁，昨晚我就一晚殺咗7個人，幾勁呀，之後都有好多爆破場。」

談及他偕太太單文柔及囡囡港車北上珠港時，在其太太的網上分享短片中，被網民發現未有貼藍色禁區紙在車上疑違規，他先多謝網民提醒：「佢哋（網民）提醒得啱，一定要小心，但放心，我太太講嘢時係停咗車，我都係第一次揸車返港珠澳，怕啲label（證件）帶唔齊，過唔到關就好大件事要返轉頭，其實啲label一直都有貼喺度，全部都齊，我係過到關，所以大家有咩過唔過到關嘅問題可以inbox我問，我好清楚嘅。」

同場的馮盈盈被問到可有人讚其演技？她表示有留意網上評語再去改進，其中網民指她雖然第一，第二季演同一個角色，但性格完全不同，感覺她變了另一個人，所以如有地方需要改善，她覺得就是：「要演得有連貫性啲，第一次拍續集，我就當新角色去演，應要承接番上一季嘅性格。」

盈盈謂未聞將籌備第三季，但只要收視，口碑及反應好，都有可能再開第三季，她說：「其實拍第一季時，都冇諗過開拍第二季，但上季大結局時達30點收視好成績，（下季想挑戰乜？）我想挑戰動作戲，《逆天2》好多動作戲，但全部唔關我事，所以下次想試吓武打戲，做武打巨星得唔得，我打人同畀人打都要試，咁先好睇，雖然我未試過都有啲驚，但如有機會會好好去學，好恨做打女呀。」

同場的方力申出席活動時，被問到其內地電影《億計劃》首日上映僅得74元人民幣票房，上映5日後終破千元人民幣，他澄清：「其實呢齣電影係2018年拍，至依家全世界都經歷過好多嘢啦，同埋套戲已經喺內地上映過，仲有喺好多免費平台都播過，所以再上映的話，有啲人好鍾意入戲院睇戲感受氣氛，所以我覺得電影公司已經賺多咗1千蚊人民幣，我又未收到電影公司話蝕錢，或投訴我唔做宣傳。（對票房可有失望？）咁都係咁多年前拍嘅戲，免費平台又有得睇，電影公司仲攞出嚟上映，其實佢哋收幾多都係賺嘅。」

他又謂《億》第一次上映時，也沒有邀請他做宣傳，所以不清楚當時票房，而今次再上映亦沒人通知，但每次拍電影必定收足片酬。問下次可會嚴選好劇本才接拍，他自認爛做，正如周潤發所說：「要搵食，咩戲都接，係傳媒覺得我唔需要搵食，（係咪破咗你票房最低紀錄?）咁又唔知喎。」