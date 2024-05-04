馬詩慧自爆受王麗嘉朋輩歡迎　林寶玉忙宣傳「一線鮑」

名模馬詩慧（Janet）與愛女王麗嘉（Irisa），以及藝人林寶玉等，今晚於滂沱大雨下到中環，出席「紅斑狼瘡關注月」活動。今日正值王麗嘉29歲生日，她直言現身活動撐老友後，才趕往與朋友食飯慶祝：「爸爸唔喺香港，媽咪會陪我一齊去。（佢夾到你啲朋友？）佢哋好friend㗎！」馬詩慧打趣指自己人好友善，所以受女兒的朋輩歡迎。

談到生日願望，王麗嘉表示最緊要身體健康，馬詩慧聞言即插口：「識男朋友都緊要嘅，不過我唔會俾意見，感情嘅嘢要講緣分。」已單身兩年的王麗嘉談擇偶條件，指要有幽默感，兼且聰明過自己。記者笑問會否以以爸爸王敏德作藍本，她即賣口乖答：「唔得啦，佢太靚仔！（嚟緊母親節諗住點慶祝？）冇，因為每日都係母親節！」氹到馬詩慧笑到見牙唔見眼。

林寶玉則透露近日忙於為「一線鮑」擔任代言人，力sell女性私密處整形手術，故頻頻帶客飛台灣諮詢。她強調經醫生檢驗後，指自己暫時仍「很少女」，毋須接受相關手術：「咁我檢查都唔覺得尷尬，因為係女醫生處理嘅。我幫呢間診所做代言人，係想話俾大家知有呢個療程，可以幫到啲有需要嘅女性。」