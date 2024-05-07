MET｜Kardashians全家總動員現身　兩姊妹被批評打扮求其

《MET》稱得上是「時尚界奧斯卡」，又點可以少得美國真人騷家族Kardashians出席！一家之主Kris Jenner帶領3位女兒Kim Kardashian、Kendall Jenner與Kylie Jenner一同盛裝出席，不過3位千金的衣着打扮就被網民狠批！

Kendall Jenner率先現身《MET》，她穿上一條黑色窄身Deep V長裙出席，而她受訪時就自爆身上條裙自1999年被櫥窗公仔着過後從未有人着過。不過打扮就被網民批評，有網民批評她的打扮「沉悶及令人失望」。亦有網民認為她的打扮太普通及似平價貨，並叫她下次索性不要出席。

而Kendall的同母異父家姐Kim Kardashian就以銀色低胸珠片長裙配以灰色上衣作披肩，行紅地氈時Kim將上衣揭開露出巨胸。雖然性感，但就被網民一致「負評」，有網民指她的凌亂髮型似足剛剛瞓醒，另有網民就串她悉心打扮但卻忘了梳頭。更有網民串爆指今年《MET》展覽名為《睡美人：重新喚醒時尚》（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），所以Kim的打扮好「貼題」。

至於以「愛美神」造型出席的Kylie Jenner亦冇一倖免！有網民留言直指「女神令人失望」。