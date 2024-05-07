許廷鏗爆欣宜近況：我哋經常見！

歌手許廷鏗（Alfred）、雲浩影（Cloud）、樂隊Dear Jane主音Tim、張進翹和顧定軒等今日（7日）齊出席音樂創作及製作人才培育計劃啟動儀式活動。身為活動評審委員之一的Alfred為升呢為評委而開心，他說：「上次我係以歌手身份參與，但今次就做評審，要爭取時間聽晒400幾首參與嘅歌曲，自己啲歌都冇時間聽，有啲都好入腦，聽完會好自然咁哼出嚟。」

他直認參與今次活動有私心，望藉機會認識更多音樂人，以便日後留作己用，跟不同音樂人合作新歌，同時覺得多舉行同類型的計劃是好事，因外界一直指樂壇青黃不接，但其實只是未有平台讓新進音樂人有發揮才華機會而已。

他透露下半年驛馬星動，將頻頻離港工作：「接好多廣告，仲要出席一個英超活動，不過唔係以球員身份落場踢波，自己都好開心有工作之餘，又可以睇波，同埋有機會落場同名宿切磋吓球技，不過嗰件球衣係窄身設計，所以我都要減吓磅，呢排我有踢波，同埋仲有新陳代謝嘅，或者到時縮吓個肚就得，呢個係最快嘅減肥方法。」

他又謂離港前，還趕及出席本月12日舉行的《CHILL CLUB頒獎禮》，自言恨攞獎的他，希望獲歌迷投票支持，他說：「我都打入咗角逐唱作歌手獎嘅10強，冇獎咪當聽歌同見朋友囉，都好懷念扶鄭欣宜上落台嘅日子。」問到欣宜近況如何？他指對方在港，經常有見面，狀態不錯，亦望她可早日重現樂壇。

而入行兩年的Cloud就榮升為導師，她心情大好說：「我都係嚟向年輕人學嘢嘅，期待同佢哋擦出火花。」又指正偕蘇皓兒，吳家忻忙拍ViuTV劇《同居少女諸事卜》，劇中和組合ERROR成員Dee及193大搞三角戀，問跟兩位男演員可有親熱戲如咀嘴？她表現抗拒：「睇劇本冇囉，都係拖吓手嗰啲，雖然佢哋兩個喺訪問度話想加戲，但我唔想囉，要獻出螢幕初吻，都想搵個有回味感覺嘅，但佢哋冇。」不過如要她在現實生活中二揀一，到底Dee還是193較合其心意，她坦言會揀高度接近的Dee：「同佢距離接近啲，可以呼吸同一樣嘅空間。」又讚Dee演技好外，其實舞藝一樣出色。