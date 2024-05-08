梁諾妍患乳腺炎高燒39.7度　情況嚴重恐要開乳頭放膿

藝人梁諾妍（Inez）今年3月為老公洪永城誕下細女「Sir Nose」，佢亦堅持畀最好嘅BB，選擇咗餵人奶。雖然仍要忙開工，不過佢都好堅持會泵奶畀愛女繼續有得飲，但亦因為工作唔定時，令佢患上乳腺炎。

尋日（7日）佢更新Story，見佢額頭貼住退熱貼，一臉病容，原來佢已經連續三、四晚高燒，半夜發冷兼骨痛無力：「成日超攰完全唔知發生咩事。星期日早就燒到39.2度，做晒5合1檢測都係全一線very clean，諗嚟諗去都唔知點解，直到一位媽媽朋友話係唔係乳腺炎，omg我星期四同五真係太忙有試過2次過咗7個鐘先泵，又因為我量多嘅關係，應該已經塞咗，其實右上胸已經痛咗好多日，我完全唔為意。」

Inez去到醫院睇急症時，更已經燒到39.7度高燒：「醫生睇完右胸又脹又紅又咁高燒，建議我留院3天打生素，然後我話我想返屋企，所當日我抽咗血，睇吓啲菌有冇入血，打咗抗生素針同高燒止痛針，昨天（星期一，6日）其實一直反覆。因為如果太嚴重要用針抽膿/做手術開個乳頭放膿，希望冇呢一日。」

Inez亦寄語各位媽媽千祈唔好好似佢咁，並以過來人身份建議盡量親餵母乳，餵完最好再泵清：「泵都唔好過4-5個鐘，真係會好易塞定時要按摩，吃都要吃得清淡嘟啲（我肯定係星期四食完糯米出事）。」