娛圈單打︱獲獎不忘示愛　呢對愛得勁甜

《百想藝術大賞》圓滿落幕，在韓流橫掃全球的大環境下，呢個頒獎禮亦備受矚目。金秀賢賽前憑大熱劇《淚之女王》獲睇高一線，結果卻由出名好戲的南宮民贏得視帝殊榮，唔知粉絲收唔收貨？之不過，本欄想講嘅唔係佢哋，而係一對甜到漏的姊弟戀主角！

《黑暗榮耀》男星李到晛，憑電影《破墓》勇奪最佳男新人獎，正在服役的他，特地穿上一身帥氣軍服上台領獎，期間除咗例牌感謝導演、家人，望到坐在台下、大他4歲的女友林智妍，隨即情難自禁吐出「智妍，謝謝你」，觀眾報以熱烈掌聲，女友梗係冧豬啦！

眾所周知，二人合作《黑暗榮耀》撻着，《百想》當晚雖然不同坐，但李到晛特地走到女友身旁打招呼，更親密地捉着女友手臂密斟幾句，非常Sweet！

許多韓流明星情侶都不敵「兵變」，即係男方入伍服役，女友等唔切分手，包括當年的玄彬、宋慧喬；李敏鎬、秀智等。佢哋都無法克服長時期分離，無論入伍前如何愛得天昏地暗，一樣講Bye Bye！當然，並非每對情侶都只有黯然結局，相反，只要能夠捱過服役階段，幾乎都可以修成正果！例如池晟同老婆李寶英就係經典例子，二人不諱言早就認定對方為終身伴侶，男方亦感激女方不離不棄，退伍不久即娶李寶英入門，如今育有一子一女，幸福美滿。

見到李到晛同林智妍咁鬼閃，外界都睇好佢哋可以開花結果。事實上，服兵役一樣有假放，李到晛不時被目擊放假約會女友。所以啫，「兵變」唔係定律，端視乎雙方感情是否深厚。