簡淑兒停工照顧男友3個月　未知婚期：你問佢

藝人簡淑兒（Jessica）今日（9日）出席大家樂活動宣揚素食減碳，Jessica表示自己雖然並非素食者，但相當支持環保及健康飲食：「好多人都覺得食得健康要好貴，其實唔係，我嚟緊會拍片分享，唔使100蚊都可以食得健康又滿足。」講到工作，她透露由於男友麥大力（Derek）之前滑雪受傷，她為照顧對方而停工近3個月：「我之前同佢去美國滑雪，嗰次係佢第一次滑雪，但佢跌倒嘅時候扭斷咗大腿骨，佢依家已經好番好多。好多人都覺得佢行唔到好慘，但有朋友話其實Jessica仲慘。」

簡淑兒笑言自己由完全不懂做家務變成家務達人，廚藝亦突飛猛進，問到感情有否同樣突飛猛進？她說：「都係差唔多，見面多咗又會多咗嗌交，同埋會了解到對方唔同一面。（依家係家務同料理達人，咁係咪準備好做人妻？）唔知呢！你問佢。」Jessica稱今次發生意外時，慶幸自己的家人都在美國，姐姐連夜駕車趕到當地幫忙他們：「因為Derek唔搭得飛機，我哋留咗喺美國個半月，我細佬讓咗間房畀我哋，我父母知道Derek上唔到樓梯，就將張床搬到地下客廳，佢都話之後要好好多謝我嘅家人。」