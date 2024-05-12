葉子楣啜乒乓忘情伸脷　 黃翠如挑戰道德底線

《獎門人感謝祭終極篇》今晚（12日）播出本季最後一集，獎門人率歷屆獎老大晒冷，包錢嘉樂、林曉峰、金剛、麥美恩、林秀怡和林正峰等；嘉賓陣容同樣鼎盛，有「獎門人身體健康」隊的苗僑偉、葉子楣、謝天華、黃翠如、陳山聰、洪天明、朱晨麗和梁競徽，「中年好聲音 2」隊的古淖文、譚輝智、顏米羔、陳俞霏、林若盈、陳蒨葶和王玥，以及「福祿壽訓練學院」隊的王祖藍、李思捷、陳懿德、郭珮文、莫家淦、黃建東、麥嘉欣、蔡景行、關嘉敏和葉泓聲等。

「最強Body」的葉子楣原來首度參與《獎門人》，首個遊戲「開心無敵啜乒乓」便笑料百出，處女下海的她啜乒乓波時忘情伸脷；同樣身材出眾的「大騎樓」郭珮文，貫徹天然呆本色，慢動作啜乒乓，樣子搞笑，男嘉賓爭着要跟郭珮文出戰，三哥苗僑偉就搞笑地說：「呢啲梗係等隊長嚟啦！」但輪到陳懿德上場時，卻遭一面倒嫌棄。與葉子楣對戰的王祖藍講笑自己等了40幾年，就是等這刻。

負傷上陣的黃翠如玩答問遊戲時，挑戰道德底線，接連說出：「推阿婆落山」、「推阿公落山」和「推阿妹落山」，祖藍取笑她是跌傷腳還是跌傷個腦，惹來全場笑爆。洪天明與陳蒨葶玩爭櫈仔，嬌小玲瓏的蒨葶表現十分兇狠，天明兒子亦有落場玩，更大膽向獎門人掟 Cream。各獎老分享感受，感性的麥美恩爆喊表示：「《獎門人》係影響咗全球華人，我都係其中一個，好多謝可以畀我參與呢個節目。」曾為獎老的祖藍稱當初做《獎門人》時，一曉不通，是獎門人讓他一步一步進入節目。