Batur Convertible發表　全球限量16輛

賓利（Bentley）的個性定制部門Mulliner繼手工打造無頂設計的Bacalar(限量12輛)及Batur 雙門轎跑(限量18輛)之後，再為車迷帶來Batur Convertible開篷轎跑，全球限量16輛。

全新Batur Convertible跟Batur Coupe同搭載手工組裝的6.0L W12雙渦輪增壓引擎，最大馬力750PS，最卜大扭力達1,000Nm。此車型不僅配備電動摺疊軟篷頂，可於時速50km/h或以下19秒完成開/閂，更值得留意的是座椅後方特設獨有的「風橋」和整流罩，而在椅背後則是一個半封閉行李間。

Mulliner為車主提供的個性化選擇可說是近乎不設上限，由車身顏色及手繪圖案、車身飾件(除了亮面、啞色，還有鈦合金材質可選)，以至獨有的風橋、軟篷收納蓋板及車頂物料都可個性化定制。並提供專屬3D打印玫瑰金內飾件選擇，車主可按個人喜好將駕駛模式選擇旋鈕、軚環12點位裝飾及冷氣出風口控制鍵等變成貴氣玫瑰金。