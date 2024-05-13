周柏豪開騷楊千嬅送驚喜　勾起粉絲集體回憶

歌手周柏豪與楊千嬅於6年前曾合作無綫劇集《多功能老婆》，劇集除了為柏豪豎立暖男Oppa形象，更為他帶來獎項，雖然網友紛紛要求二人再組CP拍劇，惟一直只聞樓梯響，幸劇集暫未再結緣，二人於音樂上已率先合體，繼2019年後，前晚柏豪於佛山開唱，再次請來千嬅任表演嘉賓，二人合唱了《背后女人》一曲，當千嬅出場時，現場觀眾瘋狂尖叫，頓時把氣氛推至高峰。

柏豪坦言千嬅對他來說是位很重要的朋友，無論工作或私下生活也給予很多意見及信心：「我哋會成日傾偈，喺舞台上，真係每一次演唱會都邀請佢，但千嬅次次都二話不說答應，就算依家好忙都抽空支持，真係好多謝。」千嬅則表示與柏豪相識很久，慶幸於演藝路遇上一位如此出色的歌手，更說:「首次同台我係好大膽邀請佢做我20周年演唱會嘉賓，因為我有首歌《小飛俠》，當時佢係好有執念嘅歌手，好有火，聲線辨識度高，所以覺得好適合佢唱。」柏豪聞言即自嘲：「佢哋叫我做『備軚』歌手，即係所有歌都好似做人後備軚咁。」千嬅聽罷不明所以，更向台下觀眾求救，未幾即笑住糾正對方:「係『備胎』，你兩樣撈埋咗！」

千嬅直言從2019年至今5年間，有幸見證柏豪慢慢發展音樂，並再次於舞台遇上：「人生有經歷令大家有成長，佢會轉化成一個好有能量嘅音樂造詣同好多耐心，希望觀眾喜歡廣東歌，冇你哋唔會成就到演唱會，希望大家繼續愛我哋音樂，幫我哋傳承出去，令我哋嘅音樂可以傳到更加遠。」不少網友於完騷後紛紛於網上留言，指柏豪及千嬅合體令腦海浮現《多》劇多場二人的互動場口，影像至翌日也揮之不去，望二人真的能再結劇緣。

此外，柏豪原定於下月8日在肇慶舉行巡唱，惟因撞正高考，有關方面近日發出公告，表示為配合管制為相關安排，讓考生以最佳狀態迎高考，組主辦方謹慎評估後，決定把演出延期至翌日(6月9日)舉行，由於延期演出為樂迷帶來不便，故亦有作出退票安排。