CHILL CLUB︱MIRROR親自柴台：下次齊人先睇歌迷聚會

男團MIRROR在《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》中，奪得「年度組合」獎及「評審團表揚獎 跳唱歌曲」兩獎，隊長Lokman表示開心：「一年一度成績表，一團人工作咗一年，得到肯定係好開心。」至於成員盧瀚霆（Anson Lo）成大贏家，連續3年奪得「年度男歌手」，並包攬「年度流行歌曲獎」和「年度跳唱歌曲獎」，他坦言：「有獎拎當然開心，多謝投票畀自己嘅粉絲，以及過往幫過我嘅工作單位。（連續3年男歌手獎冧莊。）開心啦，冇話要連續定唔連續，每年變化都好大，有得攞獎已係bonus。」

另一成員邱士縉（Stanley）奪得「年度新人男歌手」，隊友大讚他叻仔，揚言要服侍他，主動為他拿咪，他笑言等人服待等了5年：「多謝粉絲，相信我冇13萬個粉絲，多謝其他鏡粉同鍾意首歌嘅朋友。（演唱會上一脫成名。）脫咗13萬人番嚟咁犀利？冇，純粹每次做好每個表演，冇特別去諗。」Edan聞言也要脫：「下次到輪到我。」又謂要請Stanley做私人健身教練。問到今次獎項是否獻給天上的母親？Stanley直認：「係，都幾特別，出呢首歌係上年母親節，今年母親節又得獎。（增加攞歌曲獎嘅信心？）唔係啦！我出場唱30秒，身邊啲人成日騷擾我，出場前勁驚，心跳去到200，我諗住臨之前練歌開聲，畀人話唱30秒都要開聲。」

然而人氣王姜濤卻只有「MOOV大數據至尊歌手」，問到會否覺得是為他而設的安慰獎？他說：「冇考慮到呢點，有任何獎項有已係好好嘅肯定，冇特別諗呢個獎係點樣一個獎項，只要有獎項就好開心。（男歌手獎冇金銀銅，令你少咗個獎？）隨緣，邊個攞都戥佢開心。（有金銀銅好啲？）作為歌手做好自己唱歌本份，獎項交番畀主辦去做，我哋冇資格講應唔應該。」而賽前呼聲甚高的陳卓賢（Ian）最終失落「年度唱作歌手」，他豁達地說：「我都係唱作人。（輸咗畀林家謙。）冇贏輸，出歌唔係為攞獎，有獎同冇獎唔代表贏輸，大家會聽我嘅歌就係最好嘅獎。唱作人依然係唱作人，唔會因為個獎而變咗我唔係唱作人。（會否失望？）真係冇失望，係真心。」

另外，江𤒹生（AK）在頒獎禮中演唱了兩首日本歌，他表示其中一首歌去年與陳蕾合唱過，而另一首則是由細聽到大，故此不算太難：「我嘅日文一啲都唔叻，只係識呢兩首歌。我有學緊日本，但最近比較忙，所以停咗。」

講到稍後舉行的歌迷聚會，12位成員分拆成12場，若粉絲要見齊12子要花費近萬元，費用昂貴，Lokman解釋：「其實之後仲有其他嘅粉絲活動，今次除咗係中期活動外，亦係紀念九展，所以先有咁嘅安排。（見齊12個好貴？）呢個我講嘅，咁咪留番下次齊人先再睇，總之量力而為，冇可能超過自己負荷，咁樣我哋都唔想。」AK亦附和說：「麵包同MIRROR，我哋推介大家揀麵包，唔好揀MIRROR，大家食咗飯先。」Stanley指每次活動皆有所不同，有時是整個團體，但今次是針對個人。至於部分成員的場數安排在工作日，Lokman解釋：「因為大家都忙，佢哋同我哋都要返工，已經搵咗個最好方法，但唔使擔心，之後仲有源源不絕嘅活動。」