黎耀祥同龔嘉欣再合作大讚專業　丁子朗驚爆同祥嫂浸浴

黎耀祥定下一年一部劇的目標，今日他便為無綫新劇《香港探秘地圖》試造型兼拜神，黎耀祥與龔嘉欣是繼《殺手》後再度合作，同劇還有丁子朗、孔德賢、倪嘉雯、莊思明、鄧伊婷、袁文傑和楊玉梅等。

黎耀祥與嘉欣合作，可以鬥演技好開心，讚嘉欣勤力唔怕辛苦，唔同其他女仔：「同佢拍過《殺手》就知，冇替身親身上陣，趴地瞓坑渠都肯好難得，前途無可限量。」他自認年紀大，不適宜出咁太多外景，今次接戲亦因為好欣賞監製王偉仁。他表示近來開始做帶貨，對有些藝人會抗拒做帶貨，但他就喜歡這個清談形式，認為只是換另一個形式同觀眾分享人生和生活態度，自己又喜歡吃，覺得得意好新鮮，不想落後於人。問會否學內地網紅沖涼直播？他笑言自己沖涼都冇人睇，最緊要主題適合。嘉欣表示知道同黎耀祥合作不敢相信，她角色要穿上全副裝備探秘，她說之前有上過對方主持的帶貨節目做嘉賓，笑言可能上次做得好，會再做嘉賓，有機會也想開拓帶貨市場，因喜歡與人分享。

丁子朗在新劇中做導演角色，現場拿起攝錄機在拍當試戲，與龔嘉欣有感情線，之前《堅尼地愛堅離地》合作過，一直好想同黎耀祥合作拍劇，以前合作過拍旅遊節目有一齊浸浴，卻講錯同祥嫂浸浴，全場爆笑，他說：「同祥哥拍戲就好似免費上咗堂演藝班。（網民取笑你應該專心做番戲唔好唱歌？）要專心做戲，都有上J Music，希望可以出歌。」又透露將會做Loong 9-S內地巡唱的嘉賓。

孔德賢做龔嘉欣細佬角色，演跛腳宅男，自爆嘉欣其實是小學中學同校師姐，同是舞蹈隊成員，細細就睇住嘉欣大，以前睇住她張海報跳舞。戲中與倪嘉雯會發展姊弟戀，現實中未追過「姐姐」，今日有指他向關楓馨獻殷勤大感不惑，感覺R頭，因為自從拍完綜藝後便沒有聯絡，現在冇拖拍，會專心工作。倪嘉雯指蘇民峰批她將來男友大9年，又可能與年紀細的男仔拍拖，她戲言小20歲都可以，但鍾意思想成熟，未知拍劇有冇錫戲，笑言早就獻出螢幕初吻。