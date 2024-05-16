台北電影節︱阮經天周渝民惡鬥影帝位　許光漢最大爭議

2024第26屆台北電影節尋日（15日）公布入圍名單，當中去年爆紅、由阮經天主演電影《周處除三害》以13項入圍，有頭威有埋尾勢。《周處除三害》以13項入圍領頭，男主角阮經天自然就成影帝獎項大熱人物，即將對戰《車頂上的玄天上帝》周渝民，型男大對決。而香港藝人劉俊謙亦以電話《小曉》對打《請問，還有哪裡需要加強》柯震東角逐「最佳男配角」。

對於《周處除三害》作為入圍大贏家，阮經天去年就曾同金馬影帝擦身而過，如今再度以「陳桂林」角色入圍台北電影節影帝，不過大家反而係留意到佢前女友劉品言以《莎莉》入圍影后，如果兩人皆出席且順利獲獎，世紀合照更有睇頭。此外，今年北影評審團仲有阮經天另一名前女友許瑋甯，三人同行合照一定好轟動。

不過今屆影帝提名就引起爭議，因為由許光漢主演嘅台日合拍片《青春18x2 通往有你的旅程》僅獲得會外賽「台灣電影行銷獎」中「最佳預告片獎」入圍，成為該片唯一入圍獎項，但坊間認為許光漢有資格入圍影帝，卻同大獎無緣。台北電影獎總監李亞梅透露，其實製片方並冇幫佢報名。而喺《周處除三害》中表現突出嘅香港演員袁富華，亦被視為係今屆滄海遺珠。