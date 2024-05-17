陳慧敏透視裝若隱若現　急澄清冇走光：燈光影響

歌手陳慧敏（Vivian）昨晚（16日）假香港藝術中心壽臣劇院舉行4場《「趁我們還有___ 」陳慧敏個人音樂會2024》頭場，音樂會於晚上8時開始，暌違7年再次在港開騷的她先唱出《十年如一日》、《莫名哀傷》及《蔥蔥》等多首歌曲，當唱於《浪》後，Vivian先跟現場觀眾打招呼，再跟大家分享當年展開個人100日孤身環球之旅時，在印度恆河創作《浪》的感受，她説：「自己孭住支結他，喺度諗自己行咗呢10年，係值得？可惜？我覺得經歷咗咁多嘢，今日『浪』到呢個舞台上，好值得！」她坦言這10年其實過得不易，因沒有Budget，自己在雲南以航拍機拍MV，笑言還差點失控掉進海中：「我仲用8百蚊『淘』咗個師傅嚟幫我拍MV，哈哈！之後自己剪片、設計同宣傳。」她指全因自己的好奇心，加上少少勇氣，才會走到香港參加《超級巨星2》，踏上歌手之路：「都唔知自己咁叻，其實我都幾勇敢吖？希望以後繼續Keep住呢樣嘢，繼續探索世界！」語畢即獲全場觀眾送上掌聲，她隨即唱出《天高海深》，並謂不論大人或小人物，每個人也已經為人生付出了很多努力，叫現場觀眾也應該給予自己掌聲。

音樂會中段，她先跟今次音樂會樂隊The Hertz合唱《Now Here Man》，並叫現場觀眾齊齊站起來，將音樂氣氛推高。之後她換上一襲透視裝現身，拿起結他自彈自唱《我以為世界早已崩塌》。她在台上表示自己人生另一難題就是愛情，坦言情路上曾受過傷，亦試過傷害對方，叫大家一定要懂得原諒別人、自己，要懂得愛惜及錫自己，才可以自救，隨後便唱出《自救》。

來到音樂會尾聲，Vivian在唱過《趁我們還有》後感動落淚，她坦言估不到會喊，又指歌曲將會派台，但笑言喊的版本只有音樂會才聽到。她感謝相識廿多年的好朋友傳來訊息給她鼓勵，令她十分感動，坦言自己外表像是很勇敢，其實內裏也有脆弱的一面，全靠大家的愛才成就現在的她。之後在唱過薛凱琪的《Better Me》後又再次感觸落淚，指唱Live就是這樣，甚麼都有可能發生。最後她以一曲《小人物》為音樂會劃上完美句號。

Vivian騷後接受訪問，她表示已拿出了自己的全部：「當然你話滿意就唔係滿意㗎喇，因為永遠要成為更好嘅自己。」她笑言有唱錯歌詞，加上自己本身不善辭令，故在分享感受的環節時也有多次「執生」，但笑言這又似乎迎合到今次音樂會主題，又表示要給自己及大家掌聲，因有很多人的愛錫才成就到她能走到今次舞台。談到她在台上多次感觸落淚，她笑謂：「喊咗2次，好嬲呀！」她解釋音樂會主題曲《趁我們還有》是首次唱現場，歌詞全是自己心聲因而感觸起來，另唱《Better Me》時，在台上對着3面鏡看到的自己感到很赤裸，故再次忍不住眼淚，她表示雖然不完美，但希望大家也享受今次音樂會。另提到她穿起透視裝上台時，因燈光影響導致其重要部位若隱若現，錯誤給人走光感覺，她表示會再研究一下：「服裝交畀服裝指導，我唔係專家，要傾一傾。」她又叫大家放心，因做足安全措施，故不會出現走光情況。