徐冬冬嫁人前被爆走光相　尹子維勁撐：一般人表現不出的性感

被封「中國第一美胸」嘅內地女星徐冬冬,即將下嫁大佢15歲嘅星二代尹子維,惟二人婚前網上竟爆出一批徐冬冬過去幫性感雜誌所拍下嘅辣照被翻出盜賣,部分更加係當年未出刊嘅走光相,令徐冬冬立即提告,尹子維亦發文支持未婚妻,大方態度更被網友讚係「未婚夫天花板」。

徐冬冬過去以性感見稱,2018年佢幫男士雜誌拍下一批清涼寫真,如今網上瘋傳版本更不乏走光相,對此,徐冬冬表示當年佢確認過、且已經出刊嘅照片可以發布,然而:「我當時拍攝雜誌時走光的照片,和雜誌未發表的許多照片,是誰賣給這些部落客的?這是合理的嗎?」並放話:「除了正刊登出的,其他未正刊登出的走光照和未授權大量照片都在收集證據中,我會告到底!」網上同時亦流出徐冬冬着性感透視內衣行騷嘅影片。

面對未婚妻慘遭出賣,尹子維力撐徐冬冬,更表示佢都有睇到網上流傳嘅寫真相:「我只想說我很幸運,我的未婚妻能夠拍出一般人表現不出的性感、性格和美麗。 I am lucky to have such a strong, sexy, beautiful woman by my side!」大方舉動獲網友狂讚,指佢愛得堅定,更Man爆保護愛人。