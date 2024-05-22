本日日本：罐裝咖啡聯乘《賽馬娘 Pretty Derby》　新罐新口味

Cygames開發的手遊及動漫作品《賽馬娘 Pretty Derby》人氣高企，吸引不少品牌聯乘。最近三得利（SUNTORY）旗下的罐裝咖啡品牌BOSS就與其展開第三次合作，首先有聯名咖啡罐，更乘勢推出新口味「香蕉咖啡牛奶」，配以賽馬娘獨家造型罐，別具心思。另外還有經典的彩虹罐焙煎咖啡系列，亦推出了8款罐裝對應不同角色，金色的微糖咖啡則有7款，PREMIUM微糖深煎系列有18款，黑罐無糖黑咖啡也是18款，如果喜歡儲罐的話必定買到手軟。今次企劃最吸引的是只要購買6罐裝就可參加抽獎，買10套可抽「武豊騎師BOSS牛仔外套」，日本騎師武豊十分有名，連賽馬娘動畫都可以看到他的角色，今次特別監修牛仔外套，結合個人肖像及BOSS品牌標誌，絕對值得收藏。而買5套則可抽「小栗帽米加飯碗套裝」，小栗帽在動畫中是強而有力的大胃王，套裝內有岐阜縣產的高級米 ，配以小栗帽專屬的大碗，令吃飯更添趣味，新系列將在6月開始發售，抽獎日期至8月31日。